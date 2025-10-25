Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El presidente del EBB del PNV, Aitor Esteban, este sábado en Heleta junto al burukide del IBB Peio Etxeleku.

Esteban reivindica en Iparralde el 'Zazpiak bat' el día del aniversario del Estatuto

Reclama «movimientos antes de fin de año» a Sánchez para traspasar todas las competencias pendientes: «Si no, sería muy grave»

Xabier Garmendia

Sábado, 25 de octubre 2025, 14:00

Comenta

Como cada año, el PNV ha evitado celebrar el aniversario del Estatuto de Gernika, que este sábado cumple 46 años, y no ha organizado ningún ... acto a tales efectos. Lo que había hecho en ocasiones anteriores era vaciar toda su agenda en una jornada señalada, pero esta vez Aitor Esteban ha querido introducir una referencia simbólica. El presidente del EBB se ha desplazado hasta Iparralde para reivindicar el 'Zazpiak bat', la construcción de un Estado vasco con los siete herrialdes, y sólo se ha referido a la norma institucional básica de Bizkaia, Álava y Gipuzkoa para reclamar su cumplimiento íntegro al Gobierno de Pedro Sánchez.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La Ertzaintza extrema el control de un asesino en serie que vive en Gipuzkoa tras salir de prisión
  2. 2

    «Lo que empezó siendo un bonito gesto de solidaridad ha terminado de la peor manera»
  3. 3 Fallece a los 55 años Esther Uria, actriz e investigadora en pedagogía y teatro de Errenteria
  4. 4 El mercadillo navideño de cuento bajo un viaducto, ideal para visitar este invierno
  5. 5

    Las remeras de Orio denuncian el «trato» y la «desigualdad» sufridas por parte del club
  6. 6 El nuevo radar que despista a los conductores en San Sebastián: cambia la ubicación y la altura
  7. 7

    «Si me hubiesen hecho caso, se habría evitado sufrimiento a muchas familias»
  8. 8 La hamburguesería que abre local en San Sebastián con un 2x1
  9. 9

    El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad
  10. 10

    La Real por fin da una alegría a su gente

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Esteban reivindica en Iparralde el 'Zazpiak bat' el día del aniversario del Estatuto

Esteban reivindica en Iparralde el &#039;Zazpiak bat&#039; el día del aniversario del Estatuto