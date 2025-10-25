Esteban reivindica en Iparralde el 'Zazpiak bat' el día del aniversario del Estatuto

Como cada año, el PNV ha evitado celebrar el aniversario del Estatuto de Gernika, que este sábado cumple 46 años, y no ha organizado ningún ... acto a tales efectos. Lo que había hecho en ocasiones anteriores era vaciar toda su agenda en una jornada señalada, pero esta vez Aitor Esteban ha querido introducir una referencia simbólica. El presidente del EBB se ha desplazado hasta Iparralde para reivindicar el 'Zazpiak bat', la construcción de un Estado vasco con los siete herrialdes, y sólo se ha referido a la norma institucional básica de Bizkaia, Álava y Gipuzkoa para reclamar su cumplimiento íntegro al Gobierno de Pedro Sánchez.

El líder jeltzale ha participado en Heleta (Nafarroa Beherea) en una reunión del Ipar buru batzar (IBB), la ejecutiva del partido en el País Vasco francés, con la que ha dado el pistoletazo de salida para preparar las elecciones municipales que se celebrarán en marzo en el país galo. La implantación del PNV allí es reducida, con apenas una veintena de cargos electos y un solo alcalde, el de Saint-Jean-Pied-de-Port, que se afilió a la formación después de haber sido designado. Desde allí, Esteban ha realizado una declaración a los medios de comunicación en la que ha apuntado a la gran aspiración histórica del nacionalismo vasco.

«Aspiramos a lograr el 'Zazpiak bat'. Ése es el objetivo para el que se fundó el Partido Nacionalista Vasco. Pero mientras no haya una realidad de una Europa unida y de una nación vasca que tenga su autogobierno completo y que esté unida, nos toca trabajar en el Estado español y en el francés», ha antepuesto el líder del EBB. En lo que respecta a Hegoalde, Esteban se ha referido al incumplimiento del Estatuto de Gernika: «Ya son 46 años desde su aprobación y todavía hay algunas competencias que están en manos del Gobierno español a pesar de lo que dice la ley, ratificada por la ciudadanía».

Sin poner en valor la utilidad de la norma de 1979, algo que sí ha hecho el lehendakari, Imanol Pradales, en una carta en la que además pide su actualización, Esteban ha subrayado que tanto el PNV como el Gobierno vasco han hecho «su trabajo» para que se culmine el proceso de transferencias tras casi medio siglo. Se ha referido, en concreto, a los diez documentos que la consejera Maria Ubarretxena ha entregado al Ministerio de Política Territorial para culminar los traspasos; entre ellos, la gestión del régimen económico de la Seguridad Social, los puertos y los aeropuertos.

Ahora, según Esteban, «es hora de que el Gobierno español dé una respuesta y de que Sánchez cumpla su palabra», ya que él mismo se comprometió a completar las transferencias para fin de este año a cambio del apoyo del PNV a su investidura en 2023. «Esperamos, porque si no sería muy grave, que haya movimientos antes del final de este año. Son competencias que están ahí, hay compromisos aceptados y asumidos por el Gobierno y por el presidente Sánchez. Tiene que demostrar que tiene palabra y que los va a cumplir», ha remachado el líder jeltzale.