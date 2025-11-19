Esteban, se defiende: «El PNV no está implicado en la trama y no he visto en mi vida al señor Cachón»

El presidente del PNV, Aitor Esteban, al igual que hizo ayer el Euzkadi Buru Batzar, ha salido al paso hoy sobre el último informe de ... la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que incorpora un documento atribuido a Santos Cerdán en el que se recogerían tres supuestas peticiones de nombramientos formuladas por el partido jeltzale durante las conversaciones previas a la moción de censura de 2018 que llevó a Pedro Sánchez a Moncloa.

En una entrevista en el programa 'La mirada crítica' de Telecinco, Aitor Esteban ha insistido en que el PNV «no tiene ninguna conexión ni está implicado en la trama Cerdán-Abalos». Preguntado por el último informe de la UCO, que reproduce un escrito del entonces secretario de Organización del PSOE en el que se menciona la continuidad de Javier Cachón al frente de la Dirección de Evaluación Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente, así como dos referencias genéricas a «un puesto importante» en Adif y otro en INI o SEPI, y que según asegura fueron solicitados por el PNV, el líder jeltzale se ha mostrado categórico a la hora de desmentirlo de forma absoluta.

«No conozco al señor Cachón. No tengo absolutamente ni idea de quién es», ha zanjado. También ha señalado que desconoce por qué Cerdán acusa ahora a su formación con esta cuestión. Ha especulado con que tal vez el exsecretario de Organización del PSOE «quería mezclar un poco todo para convencer a alguien de algo».

«El PNV como organización, y yo como participante en la negociación para la moción de censura de Sánchez en 2018, en ningún momento hablamos de nombramientos en el Ministerio de Medio Ambiente, Adif o el SEPI. Lo digo con rotundidad». Ha querido dejar bien claro que ante esos organismos sus únicos interlocutores fueron «altos cargos». «He tenido que tratar con el Ministerio de Medio Ambiente en infinidad de temas, lo lógico sería que en algunos momentos pudiera haber llamado a este señor o haber hablado con él», ha recalcado. Para reforzar su teoría ha hecho hincapié en que, a su juicio, del informe de la UCO «no se deduce que el PNV diera nombres a Cerdán».

Esteban ha remarcado que su partido ha apostado siempre por la «transparencia y la claridad», y que también lo hace ahora «porque no tiene nada que ver con esta trama».

En cuanto a las implicaciones que pueden tener este caso de cara al futuro del presidente del Gobierno y del propio PSOE, el dirigente jeltzale ha señalado que «hay que ver en que termina toda esta investigación y si les salpica». Ha opinado que «si salta todo por los aires Sánchez tendrá que convocar elecciones». Ha indicado que «es imposible sostener la legislatura con una mayoría negativa» en el Congreso.

El presidente del PNV también se ha mostrado muy crítico con la actitud del PP en relación con este tema y con la acusación a la formación jeltzale de «institucionalizar» la corrupción. Ha manifestado que «no caben calificaciones burdas», al tiempo que ha agretado que el partido de Feijóo «aprovecha cualquier ocasión para arremeter contra nosotros. Hay que tener morro, al hacerlo el mismo día en el que han sido detenidos el presidente y el vicepresidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García y Fernando Giménez, y el alcalde de la localidad de Fines». Ha reconocido que «las relaciones no son excelentes» con los populares, al tiempo que ha mantenido que nadie de ese partido se ha puesto en contacto con él en relación con una posible moción de censura contra Sánchez.

El informe de la UCO

Según destacan los investigadores, la figura de Cachón cobra relevancia por su participación posterior en la tramitación del proyecto minero de Mina Muga, uno de los elementos analizados dentro del caso que salpica a Cerdán, José Luis Ábalos y Koldo García.

Según recoge la investigación de la UCO, a la que ha tenido acceso este periódico, en junio de 2018 Cerdán transmitió a través de Koldo García al recién nombrado ministro de Fomento y todopoderoso secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, una serie de solicitudes para nombrar a cargos en varios departamentos gubernamentales. Uno de esos documentos, un archivo digital titulado 'Peticones (sic.) nombramientos PNV', incluye tres puntos: un puesto «importante» en Adif (administrador de infraestructuras ferroviarias) y otro en la SEPI (sociedad de participaciones industriales que sustituyó al INI).

Ninguno de esos dos recoge un nombre propio, aunque un apunte posterior añade que las identidades se las dirían unos días después: «Vienen del PNV el lunes por la tarde para decirme y explicarme». La solicitud restante, en cambio, sí es explícita. Algún representante de los nacionalistas vascos habría pedido expresamente mantener en la Dirección de Evaluación Ambiental a Javier Cachón, del que se recordaba que, pese a haber tenido esa responsabilidad en el Gobierno de Rajoy, «fue nombrado por Zapatero» y «es muy buen profesional».

Cachón era, en concreto, el director general de Biodiversidad y Calidad Ambiental durante la etapa de Isabel García Tejerina (PP) como ministra de Medio Ambiente. Los autores del informe de la UCO destacan la relevancia de que el PNV solicitara mantener a este cargo una vez que el Gobierno pasó a manos del PSOE tras la moción de censura. A partir de ese relevo, Teresa Ribera se puso al frente del departamento, renombrado como Ministerio para la Transición Ecológica, y Cachón continuó en su puesto.

El cargo en cuestión fue el encargado de dar después el visto bueno (firmó la Declaración de Impacto Ambiental) a la actuación en Mina Muga, en Navarra, que fue el «primer proyecto conjunto entre Acciona Construcción y Servinabar», la empresa de la que era socio el propio Santos Cerdán, «siendo por tanto el origen de las relaciones entre ambas sociedades». En concreto, Cachón aprobó el proyecto el 3 de mayo de 2019, casi un año después de la investidura de Sánchez.

Mina Muga se trata de un proyecto para la extracción de potasa cerca de Sangüesa, en la frontera de Navarra con Aragón. La Guardia Civil ya la situó en un informe anterior como el origen de la trama. Ahí es donde se establecen los contactos entre Cerdán, Koldo y Fernando Merino, responsable de Acciona en la zona y que el pasado mes de junio fue despedido por la empresa.

El proyecto, ahora paralizado por la Justicia, fue promovido en 2015 por una filial de una minera australiana, que adjudicó a la UTE de Acciona y Servinabar la elaboración del proyecto por 56,9 millones. Se da la circunstancia de que en ese momento quien gobernaba Navarra era Uxue Barkos, de Geroa Bai, mientras que el PSN estaba en la oposición.

En un informe anterior de la UCO, hay constantes referencias al interés que muestran Koldo y Cerdán por este proyecto y el papel de Antxon Alonso (socio de Cerdán) y Servinabar. Una nota del exchófer de Ábalos es significativa. Fechada el día 29 de mayo de 2017, iba acompañada en el apartado de 'Detalles' de los asuntos a tratar durante la reunión bajo el título de 'Temas con Antxón'. Entre los temas, debe destacarse la anotación: «Si consigo obras cuanto se me paga por conseguir y como se me paga».