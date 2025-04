Esteban augura una crisis gubernamental y, «probablemente, elecciones» si los Presupuestos «no salen»

A. GONZÁLEZ EGAÑA SAN SEBASTIÁN Lunes, 13 de abril 2020, 11:22 Comenta Compartir

Aitor Esteban defiende que en la actual crisis sanitaria no tiene «ningún sentido» especular con mayorías y frentes, y avisa de que si los Presupuestos «no salen», se iría a una situación de crisis gubernamental y, «probablemente, a elecciones». «En la situación de la que ya venimos, pero en la que estamos, unas nuevas elecciones no sería el escenario más ideal», apunta el portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados. «Cuando salgamos de esto ya veremos cómo están las cosas, cómo está el propio Gobierno internamente, cuál es el posicionamiento de unos y otros partidos políticos y cómo estamos», ha apuntado en una entrevista en Radio Nacional.

Esteban ha reconocido que «hay tensiones, evidentemente«, y que «cuando haya algo que nos parezca más grave o que no nos guste, lo vamos a decir». «Siempre diremos que hace falta más diálogo, pero, en estos momentos, especular hablando de política en el sentido de que existiera una normalidad no la hay», ha remarcado. Preguntado por el apoyo del PNV al Gobierno central ha apuntado también que los juegos políticos «con la que está cayendo no tocan, ni muchísimo menos».

En referencia a los Pactos de la Moncloa que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, busca reeditar, ha avanzado que, «a día de hoy, no me consta, absolutamente nada, no hemos tenido una llamada». «No sé si se va a hacer esta semana, qué día se van a hacer, cómo van a ser, no tengo ni la menor idea, y ya estamos en esa semana que supuestamente se iban a hacer», ha apuntado, para señalar que «lo que están absorbiendo todos es la gestión de la crisis sanitaria y, evidentemente, de la gestión del país alrededor de ella».

En referencia a las afirmaciones del lehendakari, Iñigo Urkullu, en las que el pasado domingo pidió a Pedro Sánchez «certezas» sobre sus planes ante la pandemia del Covid-19, y que aborde un «trabajo más horizontal y cooperativo con las comunidades autónomas, basado en una comunicación fluida y anticipada a cualquier estrategia comunicativa», el portavoz jeltzale ha afirmado que la situación es «complicada» para todos y para todas las instituciones, pero al mismo tiempo ha matizado que «hay que entender el momento», y que «lo cierto es que hay momentos en los que se producen tensiones».

Ha explicado que el lehendakari «vino a dar a entender que las conferencias de presidentes que se dan a bombo y platillo y se transmite absolutamente todo lo que se dice en ellas no deberían servir para ser una especie de fachada sin contenido y que las decisiones se vayan a tomar por parte del Gobierno español unilateralmente minutos después de las conferencias y algunas horas antes, pero sin que se discuta allí y se pueda ver de manera transversal cuáles son las medidas más adecuadas que se puedan tomar».

También ha apuntado que «hemos tenido anuncios por parte del Gobierno del Estado -el alojamiento de asintomáticos o el tema de las mascarillas- que quizás los han lanzado con premura, sin haberlo trabajado antes, que pillan luego a las comunidades autónomas y a quienes tienen que implementarlo un poco de sopetón y sin haberlo podido organizar previamente de una manera más correcta». «Ahí se van produciendo tensiones, porque lo ideal sería que pudiera haber un diálogo más fluido y que se pudieran compartir más las decisiones«, ha reclamado.

Preguntado por si la paralización de la actividad laboral no esencial ha causado más pérdidas económicas que evitado contagios, ha afirmado que «lo que hemos visto hasta ahora de la bajada en el número de infectados y el desahogo de las UCIs no se corresponde al último decreto de cierre total de la industria, porque hay que esperar unas semanas a ver esos efectos». «A partir de ahora vamos a ver esos efectos, aumentados con el descenso que ha provocado las medidas anteriores a las que volvemos ahora», ha subrayado, para asegurar que «la gente ahora es mucho más consciente todavía que al principio del confinamiento de que hay que mantener estrictamente las distancias de seguridad, las medidas de higiene, el respeto a la normativa sanitaria en el trabajo».