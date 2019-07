Esteban afea a Sánchez que no busque la «complicidad» de sus socios potenciales Los parlamentarios del PNV Josune Gorospe, Idoia Sagastizabal, Mikel Legarda y Aitor Esteban, siguen atentos el pleno de ayer. / EFE Recuerda que varias de las propuestas sociales que ha puesto sobre la mesa son competencia de las comunidades autónomas MIGUEL ÁNGEL MATA Lunes, 22 julio 2019, 22:04

Ni a su socio preferente, Unidas Podemos, ni al resto de potenciales aliados. La ausencia de guiños en el discurso de Pedro Sánchez a las fuerzas que pueden auparle a la Presidencia del Gobierno y facilitarle posteriormente la gobernabilidad (podemitas, regionalistas y nacionalistas), fue afeada por el portavoz del PNV, Aitor Esteban, quien se mostró extrañado de que el candidato no diera muestra alguna de intentar «trenzar» acuerdos con los grupos que le son «útiles».

Más bien lo contrario. En lo que a los nacionalistas vascos se refiere, Esteban quiso explicar a Sánchez que «muchísimas de las políticas del ámbito social» a las que el líder socialista hizo referencia en su intervención y que estaría negociando con Podemos, «están en manos de las comunidades autónomas». Por ello, el portavoz jeltzale advirtió al candidato de que «si lo que se pretende es entrar de hoz y coz en estas políticas, implementándolas desde el Gobierno central, podrían saltar chispas. Confío en que la intención del candidato sea otra cuando habla de esas políticas», subrayó.

Y es que el PNV sigue sin saber cómo respiraría un eventual gobierno de coalición y en los nacionalistas preocupan algunas de las medidas centralizadoras que defiende el partido de Iglesias. Esteban lamentó en este sentido que en su discurso, Sánchez dio «la sensación de que lo que estaba desgranando era la idea del Partido Socialista, y creo que no es la idea del PSOE en el acuerdo con Podemos», por lo que no sirvió para resolver las dudas de los jeltzales.

A pesar de ello, Esteban ratificó que el PNV no votará en contra de la investidura de Sánchez, pero remarcó que tras la jornada de ayer se mantienen en la abstención, a la espera de cómo evolucionen los acontecimientos y de una llamada de los socialistas para negociar. Antes de que comenzase la sesión, el propio Esteban anticipaba en una entrevista a Radio Euskadi que si el PSOE no les llama, es «muy probable» que su partido se abstenga en la votación. Al cierre de esta edición esa comunicación no se había producido. El último encuentro se produjo el pasado día 8, recordó Esteban.

El diputado jeltzale se mostró también sorprendido, como el resto de portavoces parlamentarios, por que en su discurso el presidente en funciones hablara más de los problemas de Europa que de los «problemas estructurales institucionales» del Estado, como el conflicto catalán, cuando necesita de la abstención de ERC para ser elegido, siempre que haya un acuerdo previo con Podemos.

Consideró que durante su intervención, que «parecía que iba a ser genérica, pero luego ha sido muy precisa en medidas puntuales», debería «haberse centrado en los siete, ocho, nueve o diez temas concretos que creyera que se pueden sacar adelante y, a partir de ahí, haber intentado «trenzar complicidades con los otros grupos».

El dirigente jeltzale se mostró escéptico con los Pactos de Estado a los que aludió Sánchez. Una palabra «mágica» a la que «estamos muy habituados» en la Cámara, dijo, pero que es un «sinsentido», un «bluf» dada la «experiencia de los últimos años», en los que «se ha visto que poner de acuerdo a dos grupos políticos de la Cámara es prácticamente imposible».