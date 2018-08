Joseba Egibar: «Esperaremos a final de año para ver qué da de sí Sánchez» Egibar no contempla que el PNV de Irun apoye la moción de censura contra Santano, aunque asegura que algunas actitudes del alcalde no le han gustado Domingo, 5 agosto 2018, 08:36

-¿Qué esperan de Pedro Sánchez?

-Llegó al Gobierno a través del automatismo de una moción de censura, por lo que los compromisos que ha adquirido son un poco etéreos. Se está viendo que lograr una mayoría para la moción no te asegura revalidarla para impulsar tu acción de gobierno, por lo que está en una situación de absoluta debilidad. Aunque él quiere alargar la legislatura, también dependerá de lo que hagan otros partidos. En lo que respecta a Euskadi, el Parlamento le ha pedido que, en seis meses, presente un calendario para el cumplimiento del Estatuto, y hemos marcado otras preferencias a favor de un cambio en la política penitenciaria. Esperaremos a final de año para ver qué da de sí.

-¿Confía en que este mismo verano se puedan producir pasos en el acercamiento de presos?

-La publicidad es la peor compañera de la política penitenciaria, porque una excesiva proyección no ayuda. Si está clara la determinación del Gobierno con el acercamiento, tengamos paciencia.

-El PNV ha perdido el apoyo del PP vasco tras la moción de censura contra Rajoy. ¿Están preocupados por los Presupuestos vascos?

-Necesitaremos el apoyo o la abstención de algún grupo de la oposición, y el Gobierno Vasco tiene la intención de negociar con todos. Este otoño estaremos obligados a hacer ejercicios de cintura política en el Parlamento, pero confiamos en sacar adelante los Presupuestos.

-¿El PNV ya ha decidido su voto si se confirma la moción de censura de Elkarrekin Podemos y EH Bildu contra el alcalde de Irun, José Antonio Santano (PSE)?

-El PNV de Irun ya dijo que, a diez meses de las próximas elecciones, no contemplaba la opción de una moción de censura, aunque al mismo tiempo se abrió a hablar con quien pudiera plantearla. Sí considero que el alcalde Santano ha cometido errores y parece sentirse único en la acción de gobierno. En el conflicto que tuvo con el portavoz del PNV en Irun, Xabier Iridoy, fue a destruir al contrincante político, que además era compañero de corporación, y esa posición no me gustó. Pero no solo a mí, porque me consta que el PSE de Gipuzkoa también intentó frenarle. Pero hizo caso omiso y siguió adelante. Fue una más de Santano. ¿A eso habría que responderle con una moción de censura? Creo que la respuesta la dará la ciudadanía en diez meses.