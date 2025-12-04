Esan pide recuperar las pelotas de goma ante «el repunte de la violencia callejera» y el aumento de agresiones a ertzainas «Mientras los índices de agresiones crecen, se obliga a los ertzainas a enfrentarse a grupos violentos prácticamente cuerpo a cuerpo. Es una temeridad», denuncia

DV Jueves, 4 de diciembre 2025, 15:39 Comenta Compartir

El sindicato de la Policía vasca Esan ha emitido un comunicado en el que pide recuperar las pelotas de goma «ante el repunte de la violencia callejera y el aumento de lesiones a los ertzainas».

En el texto, esta central sindical denuncia que los últimos datos oficiales del Ministerio del Interior «confirman una escalada preocupante de violencia en Euskadi», ya que los delitos de lesiones y riñas tumultuarias han aumentado un 8,9% en la Comunidad Autónoma Vasca en el primer semestre de 2025, mientras Gipuzkoa mantiene cifras elevadas y Donostia «sigue concentrando buena parte de los incidentes más graves».

Esan precisa que este repunte se refleja en la calle con «más agresiones, más uso de armas blancas y más operativos que terminan con agentes atendidos por contusiones y cortes». «No es una percepción, son los datos: la violencia sube, y los medios policiales no mejoran ni se adaptan a los nuevos tiempos», advierte el sindicato.

En este contexto, considera «incomprensible e irresponsable» que la Ertzaintza «siga teniendo prohibido de facto el uso de los lanzadores de pelotas de goma, pese a disponer de ellos». También recuerda que «esta decisión político-operativa deja a los agentes expuestos en intervenciones donde la violencia se dispara sin control». «Mientras los índices de agresiones crecen, se obliga a los ertzainas a enfrentarse a grupos violentos prácticamente cuerpo a cuerpo. Es una temeridad», denuncia.

Partido de Champions del Athletic

De cara al próximo partido de Champions League entre el Athletic Club y el PSG, Esan traslada, además, su preocupación por la planificación del operativo y espera que «no tenga las consecuencias sufridas» en Vitoria y en Donostia, «no siendo suficiente las posibles declaraciones» del consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, «a hechos consumados».

Por ello, Esan subraya que «es imprescindible que todos los ertzainas movilizados cuenten con la totalidad de los materiales de seguridad para el control de masas y todos los elementos de protección personal de los que dispone la Ertzaintza, sin que quede »ni una sola herramienta olvidada en los armarios«.

Asimismo, exige que los efectivos desplazados desde otros territorios «sean trasladados en condiciones óptimas y alojados en instalaciones adecuadas, con recursos suficientes para trabajar con seguridad y en pleno respeto a sus derechos laborales».

El sindicato ha informado de que ha remitido al consejero un informe detallado sobre la situación criminológica actual, «con propuestas urgentes para reforzar la capacidad operativa de la Ertzaintza, desbloquear el uso de lanzadores, incorporar nuevos medios menos letales como el Taser y mejorar la formación ante escenarios de violencia grupal y ataques con arma blanca».

Esan sostiene que «cada operativo sin medios adecuados es una ruleta rusa que tarde o temprano acabará con consecuencias irreparables». Además, reclama «valentía política y acción inmediata» para «frenar una escalada que ya se deja notar en todos los herrialdes y que amenaza con empeorar».

«La violencia crece más rápido que las respuestas institucionales o se dota a la Ertzaintza de todos los medios disponibles, o una desgracia está al caer. No esperen a que ocurra para actuar», concluye.

Temas

Ertzaintza