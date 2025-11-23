La Ertzaintza recuerda en Beasain a los agentes Arostegui y Mijangos, asesinados por ETA en 2001

La Ertzaintza ha homenajeado este domingo al mediodía a los ertzainas Ana Isabel Arostegui Legarreta y Javier Mijangos Martínez de Bujo asesinados por ETA en ... Beasain hace 24 años. La directora y el Jefe de la Ertzaintza, Victoria Landa y Josu Bujanda, respectivamente, junto con el Jefe de División de Protección Ciudadana y otros mandos, compañeros y compañeras ertzainas, se han dado cita en la rotonda de Zaldizurreta donde se produjo el atentado, y allí, junto al monolito erigido en su memoria, han llevado a cabo una ofrenda floral y se ha guardado un minuto de silencio.

Los dos agentes de la Ertzaintza fueron asesinados el 23 de noviembre de 2001 tras ser tiroteados por miembros de un comando de ETA mientras estaban regulando el tráfico. Este acto en su memoria también se ha llevado a cabo este mediodía en todas las unidades y centros policiales de la Ertzaintza, en los que se ha guardado un minuto de silencio en recuerdo de ambos agentes asesinados.

El departamento de Seguridad del Gobierno Vasco ha recordado que un total de 15 agentes de la Ertzaintza murieron asesinados por la banda terrorista ETA entre 1985 y 2001. En este caso, hace tres años, la Ertzaintza logró identificar al histórico dirigente de ETA Mikel Kabikoitz Carrera Sarobe, 'Ata', como autor del doble atentado mortal en 2001. Los últimos adelantos científicos en materia de genética forense permitieron entonces atribuir al exjefe etarra la autoría del asesinato gracias a la conservación de las pruebas recabadas entonces en la escena del crimen, entre ellas el envoltorio de un caramelo.