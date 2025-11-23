Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Ofrenda floral en Beasain, en memoria de los ertzainas Arostegui y Mijangos. IREKIA

La Ertzaintza recuerda en Beasain a los agentes Arostegui y Mijangos, asesinados por ETA en 2001

Mandos y compañeros realizan una ofrenda floral y comparten un minuto de silencio en memoria de los ertzainas tiroteados mientras regulaban el tráfico en la rotonda de Zaldizurreta

A. González Egaña

A. González Egaña

San Sebastián

Domingo, 23 de noviembre 2025, 13:46

La Ertzaintza ha homenajeado este domingo al mediodía a los ertzainas Ana Isabel Arostegui Legarreta y Javier Mijangos Martínez de Bujo asesinados por ETA en ... Beasain hace 24 años. La directora y el Jefe de la Ertzaintza, Victoria Landa y Josu Bujanda, respectivamente, junto con el Jefe de División de Protección Ciudadana y otros mandos, compañeros y compañeras ertzainas, se han dado cita en la rotonda de Zaldizurreta donde se produjo el atentado, y allí, junto al monolito erigido en su memoria, han llevado a cabo una ofrenda floral y se ha guardado un minuto de silencio.

