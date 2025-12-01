Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Incidentes este viernes en Intxaurrondo tras la instalación de una carpa de Vox en San Sebastián

Erne denuncia «la pasividad» de la jefatura de la Ertzaintza de Gipuzkoa durante los incidentes de Intxaurrondo

El sindicato policial exige explicaciones «inmediatas» y «responsabilidades claras» por parte de quienes, «teniendo la capacidad y el deber de actuar, decidieron mirar hacia otro lado»

A. González Egaña

A. González Egaña

San Sebastián

Lunes, 1 de diciembre 2025, 12:58

El sindicato policial Erne ha mostrado su «más rotundo rechazo y malestar» ante «la pasividad» demostrada por la Jefatura Territorial de Gipuzkoa y la Jefatura ... de la Comisaría de Donostia durante «los graves incidentes» ocurridos el pasado viernes en el barrio donostiarra de Intxaurrondo. «Volvemos a las andadas», denuncian.

