Erkoreka no ha visto «voluntad política» en PSOE y Podemos para llegar a un acuerdo Josu Erkoreka, el pasado martes tras el Consejo de Gobierno. / EFE El portavoz del Gobierno Vasco considera que ambas formaciones confían en tener «mejores resultados» el 10-N MIGUEL VILLAMERIEL Jueves, 12 septiembre 2019, 12:51

El portavoz del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, ha afirmado este jueves que tiene la sospecha de que ni PSOE ni Unidas Podemos han tenido auténtica «voluntad política» para llegar a un acuerdo que posibilitara la formación de un Ejecutivo. A su juicio, los cálculos electorales de ambos partidos ante una posible repetición de las elecciones el 10 de noviembre han tenido «el mayor peso» en el fracaso de las negociaciones, ya que, en su opinión, los dos esperan «mejores resultados» en unos hipotéticos comicios.

En una entrevista a Euskadi Irratia, el portavoz del Ejecutivo autonómico ha asegurado que, a pesar de las dificultades, no va a cejar «hasta el último momento» en la petición a ambos partidos para que logren un acuerdo, ya que «aún faltan once días». No obstante, ha lamentado que, «tras el espectáculo que se vio ayer en el Congreso, no hay muchas razones objetivas para tener muchas esperanzas, porque, si ya estaban alejados, ayer se alejaron aún más».

En cuanto a la responsabilidad que puede tener cada una de las partes en el fracaso de las negociaciones, Erkoreka ha señalado que «cada uno tiene su parte de responsabilidad», ya que el PSOE «fue el partido más votado y por fuerza le correspondía organizar una mayoría negociando con el resto», y Unidas Podemos «tiene una menor responsabilidad, pero también importante». «Tengo la sospecha de que ni unos ni otros han tenido voluntad política», ha insistido. «Tanto unos como otros han creado, como consecuencia de sus declaraciones, una situación en la que se hace imposible materializar un acuerdo. Es complicado repartir responsabilidades, pero, por lo que veo, ni unos ni otros han querido de verdad un acuerdo», ha criticado.

Así, y ante la posibilidad de que se vuelvan a convocar elecciones generales, el portavoz del Ejecutivo autonómico ha afirmado que una de las opciones es que se vuelva a crear una situación de bloqueo similar a la actual, y otra, «la peor», la posibilidad de una unión entre las fuerzas políticas de la derecha, una opción que, «a día de hoy, no parece que sea posible».

Presupuestos vascos

Por otro lado, en referencia a la negociación presupuestaria que el Gobierno Vasco comenzará próximamente con las fuerzas de la oposición, Erkoreka ha señalado que el clima electoral «nunca es el apropiado» para lograr a acuerdos entre los partidos, aunque ha asegurado que «es posible» pactar las Cuentas y que trasladarán a los partidos que «Euskadi tiene una dinámica propia».

El portavoz del Ejecutivo de PNV y PSE ha subrayado que los Presupuestos vascos «merecen el intento de tener una negociación propia en Euskadi, sin mezclarla con una campaña de elecciones generales en Madrid«.

Por último, y ante la posibilidad de que Iñigo Urkullu dé por terminada la legislatura y convoque elecciones anticipadas en Euskadi, Erkoreka ha recordado que es una decisión personal del lehendakari, aunque ha considerado que, «en estos momentos, el lehendakari no está en esas, no tiene en mente unas elecciones».