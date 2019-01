Erkoreka presiona a la oposición al recordar que las nóminas de los funcionarios del Estado incluyen desde hoy una subida del 2,25% Josu Erkoreka. / DV El portavoz del Gobierno Vasco «no comprende» que EH Bildu, Podemos y el PP apoyaran en Madrid «algo que obstaculizan en Euskadi» MIGUEL VILLAMERIEL San Sebastián Jueves, 31 enero 2019, 09:56

El portavoz del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, ha intervenido este jueves en la polémica por la tramitación del proyecto de ley de medidas presupuestarias urgentes que ha aprobado el Ejecutivo vasco con un recordatorio a la oposición: «Desde hoy, último día de enero, las nóminas de los funcionarios del Estado incluyen una subida del 2,25% que en Euskadi aún no es posible». Y ha hecho hincapié en una cuestión que para él es «incomprensible»: «Los grupos que están poniendo pegas a que estas medidas puedan ser aprobadas por el Parlamento Vasco en febrero son los mismos que votaron a favor en el Congreso cuando el Gobierno de Sánchez llevó los decretos que permitían esas subidas». En concreto, Erkoreka ha apuntado que EH Bildu, Podemos y el PP votaron a favor del incremento salarial de los funcionarios y los profesores de la enseñanza concertada en el Congreso, mientras que las dos coaliciones de izquierdas respaldaron también la subida de las pensiones, «que de alguna forma se podría equiparar al incremento de la RGI que recoge el proyecto de ley del Gobierno Vasco». El PP se abstuvo en el Congreso en esta última votación, «pero al menos no votó 'no', como ha anunciado aquí el partido de Alfonso Alonso», ha criticado.

Erkoreka, en una entrevista en Onda Vasca, se ha declarado «sorprendido» de que los tres grupos de la oposición en el Parlamento estén mostrando «tanto miramiento y tanto escrúpulo» para respaldar un proyecto de ley para mitigar la prórroga presupuestaria que prevé una subida del 2,25% en los sueldos de 70.000 funcionarios vascos y 15.000 profesores de la educación concertada, así como un incremento de general del 3,5% en la RGI que beneficiaría a 45.000 perceptores. Por ello, ha hecho una alusión directa al dinero que todas esas personas dejarían de percibir si el pleno del próximo 14 de febrero no aprueba el proyecto de ley que el Gobierno Vasco ha llevado al Parlamento. Ha sido en ese momento cuando ha recordado que los funcionarios del Estado ya cobran desde hoy un salario actualizado, subrayando que lo hacen con el voto favorable en el Congreso de todos los grupos con representación parlamentaria en Euskadi. «No acabamos de entender por qué en Madrid facilitaron lo mismo que aquí se niegan a apoyar», ha insistido.

El portavoz del Gobierno Vasco ha rechazado «expresiones gruesas» que ha escuchado estos días por parte de líderes de los partidos de la oposición como Arnaldo Otegi (EH Bildu) o Alfonso Alonso (PP). «Nos han acusado de estar secuestrando el Parlamento o humillando a la oposición, pero el procedimiento de lectura única por el que se ha tramitado este proyecto de ley está perfectamente recogido en el reglamento del Parlamento». Ha recordado que «este mismo Gobierno lo ha utilizado en al menos dos ocasiones anteriormente sin ningún escándalo», por lo que ha dicho no entender «los aspavientos» que está haciendo la oposición en los últimos días.

Erkoreka también ha negado las acusaciones de que el Gobierno Vasco ha podido actuar con «prepotencia» y ha asegurado que «el consejero de Hacienda habló con todos los grupos antes de presentar este proyecto de ley». Ha señalado que esos mismos grupos «deberán valorar los pros y contras de su posición», pero se ha preguntado, por ejemplo, si al PP le interesa «dejar sin subida de sueldo a 70.000 funcionarios y 15.000 profesores de la educación concertada por una oposición rotunda a que se incremente la RGI». Porque ha recordado que, «si esta iniciativa no prospera, los incrementos previstos no se podrán llevar a cabo».

Preguntado sobre si la oposición podría llevar al Parlamento iniciativas similares en caso de que este proyecto del Gobierno no saliera adelante, Erkoreka ha expresado sus dudas de que esas propuestas puedan correr mejor suerte. «Si trocean el proyecto y lo llevan por partes al Parlamento, pero unos partidos defienden una subida mayor de la RGI y otros una menor, tampoco lograrían las mayorías necesarias para aprobarlo». Por tanto, ha indicado que «la oposición podrá coincidir en negarse a que salga la propuesta que está en medio de lo que piden, que es la del Gobierno Vasco, pero difícilmente coincidirán para sacar adelante una propuesta en positivo». A no ser, ha añadido, que «lo que les una sea atacar al Gobierno caiga quien caiga», lo que ha calificado como «una irresponsabilidad que espero que no se materialice porque perjudicaría a miles de personas».