Erkoreka asegura que si un Gobierno en funciones «puede suspender el Estatuto catalán, también puede cumplir el de Gernika» EFE El portavoz del Ejecutivo vasco considera que «en absoluto se dan las condiciones necesarias para utilizar un instrumento tan traumático» como el 155 MIGUEL VILLAMERIEL Martes, 1 octubre 2019, 13:23

El portavoz del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, ha entrado este martes al debate sobre si el Ejecutivo central podría aplicar el artículo 155 en Cataluña y ha puntualizado que «si un Gobierno en funciones puede suspender un Estatuto como el catalán, también podría cumplir íntegramente el Estatuto de Gernika». Tras puntualizar que no percibe «en absoluto que se den las condiciones necesarias para aplicar en Cataluña un instrumento consitucional tan traumático» como el 155, Erkoreka ha arrimado el ascua a su sardina y ha planteado una «reflexión general»: ¿Por qué un Gobierno en funciones puede suspender una autonomía pero no completar un Estatuto como el vasco?

El portavoz del Ejecutivo de coalición de PNV y PSE ha sido cuestionado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno por las advertencias que se están lanzando desde el Gobierno de Pedro Sánchez sobre una hipotética aplicación del 155 si las instituciones catalanas incurrieran en desobediencia a las decisiones de los poderes del Estado. Erkoreka ha insistido en su mensaje de que, en estos momentos, «no se dan en absoluto las condiciones necesarias para aplicar un instrumento tan traumático», y ha recordado que este lunes el lehendakari, Iñigo Urkullu, «fue más allá y confió en que el 155 no se aplique nunca».

Ante la mera posibilidad de que el Gobierno de Sánchez se planteara la aplicación del 155, Erkoreka ha planteado que «si un Gobierno en funciones tiene la facultad de suspender un Estatuto, también la tiene para desarrollar otro Estatuto», en este caso, el de Gernika, que sigue sin culminarse 40 años después de su aprobación. El portavoz vasco ha querido lanzar esta «reflexión pública y compartida con el Gobierno central», después de que la semana pasada ya instara a Sánchez a explorar vías para completar el Estatuto vasco pese a estar en funciones.

Las palabras de Puigdemont

Erkoreka también ha sido preguntado por unas declaraciones del expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, en las que ha afirmado que «en el País Vasco hubo más de mil muertos y no aplicaron el 155». El portavoz del Gobierno Vasco ha optado por no valorar unas palabras que no conoce «en su literalidad», pero ha apuntado que, de ser ciertas, serían «desafortunadas» por parte de Puigdemont.