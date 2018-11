Erkoreka advierte que si se prorrogan los Presupuestos no se materializarán las subidas previstas El Gobierno Vasco no podría recurrir a decretos ley para aumentar las partidas, lo que afectaría a la subida del sueldo a los funcionarios o el incremento de la RGI MIGUEL VILLAMERIEL San Sebastián Martes, 20 noviembre 2018, 14:57

El Gobierno Vasco ha empezado a ver en riesgo la aprobación de los Presupuestos de 2019 y este martes ha salido públicamente a advertir que una hipotética prórroga tendría efectos en todas las subidas previstas en el proyecto de Cuentas. En el mismo momento en el que el consejero de Hacienda, Pedro Azpiazu, mantiene una reunión decisiva con EH Bildu para negociar los Presupuestos, el portavoz del Ejecutivo de coalición de PNV y PSE ha asegurado en rueda de prensa que los grupos que piensen rechazar el proyecto deberían consultar antes con todos los colectivos que podrían verse afectados por la falta de unas Cuentas actualizadas. En concreto, Josu Erkoreka ha señalado que no se podría llevar a cabo la subida salarial prevista para los funcionarios del 2,25%, ni el incremento de la RGI en un 3,5%, ni se podría acometer la carrera profesional de Osakidetza o incluso las previsiones de integración de Onlologikoa en el sistema vasco de Salud. Es decir, todas las partidas que mejoran el actual Presupuesto respecto de las Cuentas de 2018 quedarían en suspenso.

Erkoreka ha apuntado también que el Gobierno Vasco no tendría capacidad para impulsar algunas de estas medidas económicas a través de decretos ley, como acostumbra a hacer el Ejecutivo central en caso de una prórroga presupuestaria, «porque el Estatuto de Gernika no prevé normas de esas características». Para tratar de hacer efectivas esas partidas, deberían tramitarse «habilitaciones como proyecto de ley en el Parlamento», pero sin tener una mayoría asegurada y con la dilatación de los plazos que conllevaría. Desde luego, las subidas no empezarían a aplicarse a partir del 1 de enero, como sí ocurriría si se aprobaran los Presupuestos de 2019.

El Gobierno Vasco, por tanto, ha invitado a todos los grupos que se están posicionando a favor del 'no' a los Presupuestos (Elkarrekin Podemos y el PP ya han dado un portazo a la negociación) que consulten con los colectivos que se verían afectados por una prórroga presupuestaria para valorar si merece o no la pena que se aprueben las Cuentas de 2019.

Erkoreka se ha referido en concreto a la subida salarial de los trabajadores públicos y ha explicado que en el Presupuesto de este año se contemplaba un incremento del 1,5%. Por tanto, en caso de prórroga, la subida salarial debería ser de ese mismo porcentaje, «lo que sería un 0,75% menos» que el 2,25% que incluye el proyecto para 2019.

«Respeto» a Gure Esku Dago

Erkoreka también se ha referido a las consultas impulsadas por la plataforma Gure Esku Dago este pasado fin de semana, que en el caso de la celebrada en San Sebastián apenas registró una participación del 13%. El portavoz del Gobierno Vasco ha expresado su «respeto» hacia las consultas, no obstante, ha precisado que «no corresponde» al Ejecutivo autonómico pronunciarse ni evaluar «lo que está dando de sí» la iniciativa promovida por Gure Esku Dago.