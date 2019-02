PSE y PP se enzarzan por las transferencias pendientes y la defensa del Estado autonómico Mendia reta a los populares a «decir que no comparten la España plural» y Fernández responde que el PP es «padre del Estatuto» M. V. Viernes, 1 febrero 2019, 08:34

Las secretarias generales del PSE y el PP, Idoia Mendia y Amaya Fernández, respectivamente, mantuvieron ayer un tenso cruce dialéctico a cuenta de las transferencias pendientes a Euskadi. La líder socialista se refirió en primer lugar, en una entrevista en Radio Euskadi, a las críticas que el PP ha lanzado contra el Gobierno de Pedro Sánchez por elaborar un calendario con 33 traspasos que se podrían materializar en un año, en el que se incluye la competencia de Prisiones. Mendia instó al PP vasco a que «se aclare y deje de engañar. Si no está de acuerdo con el Estatuto de Gernika que lo diga, que diga que no comparte la España plural y autonómica, que cree en una España uniforme y por eso llega a acuerdos con Ciudadanos y Vox». Unas afirmaciones que provocaron la respuesta de la popular Amaya Fernández, que recordó que algunos dirigentes del PP vasco son «padres del Estatuto» y aclaró que el objetivo de su partido es «no dar alas al nacionalismo» para romper el texto estatutario ni la Constitución.

La secretaria general del PSE retó al PP vasco a «decir abiertamente que no comparte la España plural y autonómica», y que quiere «una España uniforme» y por eso rechaza que se cumpla el Estatuto de Gernika con el traspaso de las transferencias pendientes, incluida la de Prisiones. La líder de los socialistas recordó que este traspaso trata de la gestión de los centros penitenciarios, no de la política penitenciaria, «que va a seguir estando en manos de los jueces, sobre todo lo que tiene que ver con los presos de ETA».

A través de las redes sociales, Fernández recogió el guante de Mendia y respondió a su emplazamiento: «Hoy has animado al PP vasco a decir que rechaza la España autonómica. No sólo no la rechazamos, sino que ayudamos a crearla y la defendemos del nacionalismo con el que vais de la mano en Euskadi, pese a que defiende el procés, la ruptura y la ilegalidad», apuntó la secretaria general del PP vasco.

«El PP debe aclararse y dejar de engañar si lo que defiende es una España uniforme» Idoia Mendia, PSE-EE

«Ayudamos a crear la España autonómica y la defendemos del nacionalismo» Amaya Fernández, PP vasco

Fernández se refirió al hecho de que Mendia señalara que «traspasar prisiones no generará cambios en la política penitenciaria» porque seguirá «en manos de los jueces». «No dices que las resoluciones en torno a las liquidaciones o progresiones de grado se basarán en informes de designados por el Gobierno del PNV», apuntó la dirigente popular, que añadió que es algo que «Bildu tiene claro».

La líder popular también aludió al calendario de 33 transferencias pendientes a traspasar que el Ejecutivo central ha remitido al Gobierno Vasco, entre ellas la gestión de Prisiones, aunque no la de la Seguridad Social, y a otras manifestaciones de Mendia en las que reconoció que «el nacionalismo puede no estar satisfecho del todo». Para Fernández, «son los vascos los insatisfechos porque piden a gritos priorizar competencias transferidas como la Industria o la Educación, heridas de muerte en Euskadi, pero no quieren que se venda que viviremos mejor hablando de cárceles».

La secretaria general del PP vasco reclamó que «el constitucionalismo reme unido hacia un proyecto de utilidad que ponga en el centro a la ciudadanía y que no sea complaciente con la agenda nacionalista». «Juntos somos más fuertes», concluyó sus argumentos Fernández.