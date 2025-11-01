Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Jon Insausti posa en el exterior del Ayuntamiento de San Sebastián. Morquecho

Entrevista mañana en DV con el nuevo alcalde de Donostia

El Diario Vasco

Sábado, 1 de noviembre 2025, 19:35

Comenta

Jon Insausti pone el foco en seguridad y vivienda en su primera entrevista como alcalde que concede a DV. El nuevo primer edil de Donostia, que ha tomado cargo esta semana, desgranará también los proyectos de ciudad y los desafíos a los que tiene que hacer frente como regidor municipal.

Insausti recogió el miércoles la simbólica makila de mando de manos de su antecesor en el cargo, Eneko Goia, en un Pleno extraordinario que se celebró en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de San Sebastián. Insausti, de 36 años, natural de la Parte Vieja y actual vecino de Altza, dirigirá el equipo de gobierno municipal que forman PNV y PSE hasta las próximas elecciones municipales que se celebrarán en primavera de 2027.

Toda la entrevista podrá leerse mañana en la edición impresa, así como en la web www.diariovasco.com y en redes sociales (Instagram, Tik Tok, X y Youtube)

