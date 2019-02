El PNV no enmendará a la totalidad los Presupuestos de Sánchez Imagen de archivo de Aitor Esteban. / EFE Esteban anuncia que su grupo permitirá tramitar las Cuentas porque «se han reconducido los malentendidos» sobre algunos compromisos presupuestarios MIGUEL VILLAMERIEL Martes, 5 febrero 2019, 14:10

El PNV ha decidido que no enmendará a la totalidad los Presupuestos Generales del Estado presentados por el Gobierno de Pedro Sánchez. Un día después de que los partidos soberanistas catalanes, ERC y PdeCAT, anunciaran que presentarán sendas enmiendas a la totalidad, el portavoz jeltzale en el Congreso, Aitor Esteban, ha desvelado este martes que los cinco diputados del PNV no presentarán una enmienda de totalidad a los Presupuestos.

En declaraciones a los medios de comunicación en el Congreso, Esteban ha señalado que esta decisión, que tomó ayer el EBB, «no supone, en el hipotético caso de que se superaran las enmiendas de totalidad, el voto favorable del PNV a estos Presupuestos porque habría que negociar una serie de enmiendas que serían las que condicionarían finalmente nuestros votos».

El portavoz jeltzale ha explicado que el PNV se inclina por que se tramiten las Cuentas para «dar un margen de confianza» al Gobierno español, después de que durante las últimas semanas se hayan «reconducido los malentendidos» con respecto a algunos compromisos presupuestarios que habían «encendido las alarmas» en los jeltzales. Así, «el diálogo fluido» con el Gobierno español ha propiciado que el Grupo Vasco sea favorable a que al menos «se discutan» los Presupuestos.

Preguntado por el escenario que se abriría si las Cuentas no superan el debate de totalidad previsto para la semana que viene, Esteban ha señalado que el Presupuesto prorrogado «le da mucho margen» al Gobierno español y ha recordado que, en todo caso, Sánchez «decidirá» la convocatoria electoral «consultándolo antes con nosotros, tal y como se comprometió» en el discurso de la moción de censura.

Por último, Esteban ha valorado positivamente que el Gobierno español enviara un calendario con las transferencias del Estatuto de Gernika pendientes, a pesar del «sabor agridulce» del mismo por no considerar prioritaria la transferencia de Prisiones y porque no se haya incluido la gestión del régimen económico de la Seguridad Social. «Lo apreciamos porque es un asunto que veníamos reclamando desde hace mucho tiempo y porque es un reconocimiento por parte del Gobierno español de que hay muchos puntos del Estatuto que están incumplidos y una manifestación de voluntad de que se cumplan». Esteban, sin embargo, ha querido dejar claro que «ese calendario no va unido a la negociación de Presupuestos» y ha insistido en que en una hipotética negociación presupuestaria «habrá que discutir y hablar de diversos temas relacionados con el proyecto presupuestario» para que los cinco diputados del PNV den el 'sí' definitivo a las Cuentas.