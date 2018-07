Eneko Etxeberria, alcalde de Azpeitia (EH Bildu): «He intentado acercarme a todas las víctimas»

Es la segunda legislatura consecutiva de Eneko Etxeberria como alcalde de Azpeitia. Ha liderado el proyecto municipal desde que fichó por EH Bildu en 2011 y a un año de las elecciones asegura no haber tomado la decisión de si volverá a presentarse o no. «Habrá que consultar las posibilidades», señala. Asimismo, remarca que durante sus años en la Alcaldía ha intentado acercarse «a todas las víctimas para reconocerles institucionalmente y que no queden en el silencio».

-Es su segunda legislatura consecutiva como alcalde de Azpeitia. ¿Cómo se ha visto estos años?

-Los ayuntamientos vienen marcados por las circunstancias y las dos legislaturas que yo he vivido han sido absolutamente distintas. La primera fue la de la gran crisis económica, llegamos al 18% de desempleo. Fuimos capaces de salir de esa situación y hemos reforzado la industria. El panorama y el sentir de la ciudadanía es muy diferente ahora. Esta segunda legislatura es mucho más agradable y positiva.

-¿Le cogió por sorpresa ganar las elecciones en 2011, cuando su localidad era feudo del PNV?

-Fue una sorpresa relativa. Se percibía que había un gran sector de la ciudadanía que apostaba por que lideráramos el proyecto municipal.

-¿Ha logrado los retos que se marcó cuando se estrenó en política?

-Es el ciudadano el que nos tiene que juzgar en las elecciones, pero creo que hemos avanzado sustancialmente en todos los aspectos que nos habíamos propuesto. La gente de Azpeitia es ahora mucho más dinámica y más participativa. Las condiciones económicas también están mejorando, así como la convivencia y el aspecto cultural.

Primer edil Profesor de Derecho Perfil azpeitiarra de 47 años. Licenciado en Derecho Económico por Deusto y doctor en Derecho. Abogado y profesor de Derecho de la UPV/EHU de Donostia. Habla euskera, castellano e inglés. EH Bildu Política alcalde de Azpeitia desde el año 2011. Fichó como independiente para candidato a alcalde por EH Bildu en 2011 y al ganar las elecciones se convirtió en regidor del municipio.

-En el 50 aniversario de la empresa Altuna y Uria, celebrado en 2016, condenó el asesinato por ETA del empresario Inaxio Uria. ¿Recibió respuesta de su familia?

-Tenemos una relación muy cercana con la familia Uria. Independientemente de lo que uno opine, en el tema de las víctimas hemos dado un salto cualitativo. El miércoles presentamos un libro sobre las vulneraciones de los derechos humanos entre 1960 y 2017. Fue un acto de reconocimiento sincero.

-Junto a exalcaldes del municipio, selló una declaración institucional en nombre de la memoria colectiva.

-Firmamos un manifiesto para abrirnos a todas las víctimas y reconocerles institucionalmente para que no queden en el silencio.

-También se ha implicado personalmente en los intentos de la familia de Ángel Otaegi, miembro de ETA fusilado por el régimen franquista, de presentar una querella contra la dictadura.

-Hemos intentado acercarnos a todas las víctimas. Hay situaciones, como la de Otaegi que, pese a ser una víctima reconocida en el ámbito institucional, no había recibido ningún tipo de reconocimiento. Nosotros hemos acompañado a la familia en la búsqueda de lo que les reconforta como lo hemos hecho con otras familias. No solo hay fallecidos, también personas que han sufrido amenazas, torturas... Ha habido muchas vulneraciones y hemos intentado acercarnos a todas.

Mejora en el paro 14.690 habitantes registraba Azpeitia a finales de 2017, 24 más que en 2016 y 14 más que en 2015. 14.690 La tasa de desempleo en Azpeitia, a datos de abril de este año, es de un 7,8%, lo que supone una mejora en la situación de empleabilidad de los azpeitiarras si se compara con el 10,09% de paro que registraba en 2016 o el 14,87% del año 2014.

-¿Atraer más turismo es uno de los hitos del gobierno municipal?

-El nivel medio de industrialización de Gipuzkoa es del 22% y nuestra comarca supera el 40%. Estamos en el 42% de actividad industrial, vivimos de la industria y nos dedicamos a mimarla. No planteamos en ningún momento el turismo como una actividad que supla o cambie esa vocación industrial. Para nosotros el turismo no es molesto, nos beneficia. Es una posibilidad, pero nuestra senda económica se dirige absolutamente a la industria.

-Estos Sanfermines ha surgido en Pamplona una iniciativa que quiere prohibir las corridas de toros. ¿Ha llegado este movimiento a los San Ignacios de Azpeitia?

-Es una corriente que llegará, poco a poco está llegando. Es un debate que va a tener que afrontar la ciudadanía. La gente va a querer decidir sobre esta materia y nosotros, el Ayuntamiento, nos volcaremos con nuestro municipio.

-Otra de sus preocupaciones ha sido el bidegorri de Urrestilla. Tras un largo tiempo de espera, han llegado a un acuerdo con la Diputación para llevarlo a cabo.

-Eso es. Ha sido difícil porque los Presupuestos son limitados. Hemos llegado a este acuerdo para conectar Urrestilla con Azpeitia gracias al éxito de la colaboración interinstitucional y la capacidad de gestión de este municipio con otras instituciones y otros colores políticos.

-¿Qué le parece la designación de Juan Karlos Izagirre para diputado general?

-Para mí, entre todas las opciones esta era la mejor. Yo aposté por él.

-¿Se presentará a la reelección como alcalde el próximo año?

-Aún no he tomado la decisión de si volver a presentarme o no. Habrá que consultar las posibilidades que tiene nuestro proyecto político para seguir liderando el Ayuntamiento.