Eneko Andueza, un mozo más en los encierros de Durango

Los numerosos vecinos de Durango y los visitantes que en la mañana de este lunes han madrugado para presenciar los 'Zezenak dira' dentro del programa ... de fiestas de San Fausto se han topado con un rostro muy conocido de la política vasca. Entre los mozos que se han animado a participar en este particular encierro se encontraba el secretario general del PSE, Eneko Andueza, que, pañuelo azul al cuello, ha disfrutado de este evento taurino, uno de los actos con más tradición de los festejos de la localidad vizcaína.

Andueza es un aficionado taurino confeso, que siempre que su agenda se lo permite, acude a las ferias que se celebran en Euskadi, así como a los Sanfermines. Pero este lunes no se ha limitado a ver los toros desde la barrera, sino que se ha animado a saltar dentro del recorrido y ha corrido delante de las vaquillas por la calle Barrenkalea, como se puede apreciar en el vídeo que acompaña a esta información.

La jornada festiva ha comenzado temprano. Eran las 7.30 horas de la mañana cuando la plaza de Santa Ana, aún iluminada por las farolas, ha empezado a llenarse de gente. Coincidiendo con el día grande de San Fausto, cientos de personas aguardaban con ilusión el inicio de los 'Zezenak Dira', una de las tradiciones más arraigadas de las fiestas. Su origen se remonta, al menos, al año 1546, según recogen antiguos documentos municipales. En el transcurso de cinco jornadas festivas, y durante unas dos horas cada mañana, una vaquilla ensogada recorre las calles del casco histórico. Cientos de personas siguen el recorrido desde gradas y balcones, mientras que voluntarios y personal de seguridad velan por el buen desarrollo del acto.

La cuestión de los toros mantiene en estos momentos un interés político especial. Curiosamente, Sumar ha anunciado este lunes su intención de presentar en el Parlamento vasco una Proposición no de Ley para avanzar «hacia la abolición práctica y efectiva de la tauromaquia en Euskadi». Su pretensión es que todos los grupos parlamentarios tengan que 'retratarse' públicamente sobre su posición en este tema, que incomoda tanto a EH Bildu –mantiene posturas diferentes en función del municipio en el que gobierna– como el PSE.

En el caso de los socialistas, el PSOE se abstuvo precisamente la pasada semana en el Congreso en la petición de tramitación de una Iniciativa Legislativo Popular, impulsada por movimientos abolicionistas para abrir la puerta a que cada comunidad autónoma pueda prohibir la celebración de eventos taurinos. La abstención del PSOE impidió su tramitación.