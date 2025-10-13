Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Eneko Andueza, un mozo más en los encierros de Durango

El secretario general del PSE, aficionado confeso de los toros, ha participado esta mañana en los 'Zezenak dira', una de las citas taurinas con más historia de Euskadi

Leire Merino

Lunes, 13 de octubre 2025, 19:02

Los numerosos vecinos de Durango y los visitantes que en la mañana de este lunes han madrugado para presenciar los 'Zezenak dira' dentro del programa ... de fiestas de San Fausto se han topado con un rostro muy conocido de la política vasca. Entre los mozos que se han animado a participar en este particular encierro se encontraba el secretario general del PSE, Eneko Andueza, que, pañuelo azul al cuello, ha disfrutado de este evento taurino, uno de los actos con más tradición de los festejos de la localidad vizcaína.

