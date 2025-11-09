Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Eneko Andueza en la plaza del Sagrado Corazón en Bilbao, provisional hasta que finalicen las obras de Alameda Recalde. Jordi Alemany

Secretario general del PSE-EE

Eneko Andueza: «Las empresas del Puerto de Pasaia me han dicho que el traspaso sería catastrófico para Gipuzkoa»

«En las últimas semanas Esteban y yo hemos hablado más que nunca. Y eso creo que contribuye a ganar confianza»

A. González Egaña

A. González Egaña

San Sebastián

Domingo, 9 de noviembre 2025, 00:03

A pesar de los continuos desencuentros con su socio en el Gobierno Vasco, el PNV, el líder socialista Eneko Andueza defiende la solidez de la ... coalición. Apunta que «existe una fórmula que es perfecta para no discrepar, que es acordar». Tarea que se antoja difícil con la apuesta jeltzale por el traspaso a Euskadi del Puerto de Pasaia. El secretario general del PSE asegura que las empresas del puerto le han dicho que perder la calificación de interés general «sería absolutamente catastrófico para el tejido productivo de Gipuzkoa y para la economía vasca».

