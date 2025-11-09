A pesar de los continuos desencuentros con su socio en el Gobierno Vasco, el PNV, el líder socialista Eneko Andueza defiende la solidez de la ... coalición. Apunta que «existe una fórmula que es perfecta para no discrepar, que es acordar». Tarea que se antoja difícil con la apuesta jeltzale por el traspaso a Euskadi del Puerto de Pasaia. El secretario general del PSE asegura que las empresas del puerto le han dicho que perder la calificación de interés general «sería absolutamente catastrófico para el tejido productivo de Gipuzkoa y para la economía vasca».

–En su partido dicen que retirar la calificación de interés general al Puerto de Pasaia es perjudicial, pero existen casos como Ayamonte o Torrevieja, en los que no ha impedido el tráfico internacional ni ha perjudicado los flujos. ¿Por qué mantienen esta opinión?

–Le voy a dar otro ejemplo, el de Garrucha. Pero es que son cuestiones que están muy ligadas a una actividad concreta. Y no es el caso, no es comparable con el Puerto de Pasaia que en estos momentos está dando servicio incluso a otras comunidades como Aragón o Navarra. La pérdida de calificación como puerto de interés general lo que va a producir es que el Puerto de Pasaia, entre otras cosas, no tenga aduanas. Por tanto, ese tráfico internacional se irá a otros puertos, como Santander, Valencia o Barcelona.

–¿Con el traspaso a Euskadi, no sería posible entonces el tráfico internacional en Pasaia?

–No lo veo para nada factible. Y si es una cuestión relativa a la competitividad que se puede ganar vía inversiones, la que quizás se tenga que poner las pilas sea la presidenta de la Autoridad Portuaria, que cabe recordar que está nombrada por el Departamento de Industria del Gobierno Vasco en manos del PNV. No creo que ninguna administración tenga ningún problema en apoyar y apostar económicamente por la transformación que se tenga que realizar en Pasaia.

–Las empresas del Puerto no se pronuncian. ¿Ha hablado con ellas? ¿Qué le dicen?

–Una cosa es que no exista un pronunciamiento público y otra cosa es lo que piensan en privado. Con todas las empresas con las que he mantenido contacto en las últimas semanas, me han dicho que sería absolutamente catastrófico para el tejido productivo de Gipuzkoa y, por tanto, para la economía vasca, que se perdiera esa calificación. La mayoría no entienden este empecinamiento. Yo tengo muy claro que el PSE va a estar apostando siempre por el Puerto de Pasaia y, muy específicamente, por los más de 4.000 puestos de trabajo directos e indirectos que genera.

–¿Ha hablado con Pedro Sánchez o con alguien de peso del Gobierno? ¿Le han dicho si hay algún tipo de acuerdo con el PNV para que siga tan implicado en la apuesta por la descalificación?

–El Gobierno de España sabe perfectamente cuál es la posición del PSE porque se la hemos transmitido directamente.

–¿Y qué le dicen? ¿Hay algún tipo de acuerdo con el PNV?

–Que yo sepa no.

–¿Pero es posible que lo haya?

–Lo que querrá el PNV, efectivamente, será conseguir su objetivo. Y lo que va a intentar el PSE es evitarlo. Ya le adelanto que será muy difícil porque todos los informes apuntan a una posición negativa en relación a las pretensiones que tiene el PNV. Lo que cabe preguntar es ¿para qué quiere el PNV descatalogarlo? ¿Qué quiere conseguir?

–La consejera Ubarretxena ha dicho que el Gobierno Vasco quiere que Pasaia esté en el top 10. ¿Ustedes no quieren eso?

–Se pueden retorcer los argumentos. Si quiere que el Puerto de Pasaia esté en el top 10 lo que le tiene que hacer es decir a la presidenta de la Autoridad Portuaria de Pasaia que tiene que conseguir que esté en el top 10. Que, por cierto, en determinados tráficos, está en el top 5. Ya saben lo que tienen que hacer. Que se pongan a trabajar.

–¿En qué posición quedaría el PSE si finalmente gana la apuesta del PNV y se traspasa Pasaia?

–En la misma, porque nosotros no vamos a variar de opinión. Si en un momento dado, dentro de una negociación, se produce la transferencia, el PSE lo que no va a decir es que eso es bueno para Pasaia. Dirá que la negociación del PNV habrá salido muy bien para los intereses del PNV, pero no para el conjunto de la ciudadanía vasca y guipuzcoana. Nosotros no vamos a variar de posición.

–Acaba otra semana de desencuentros a pesar de que el domingo pasado en Irun trató de calmar los ánimos y reivindicar los acuerdos en aras a la estabilidad. ¿No son ya demasiados choques?

–Las tensiones con el PNV en los últimos tiempos han venido derivadas porque el PNV, o bien se ha salido de lo fijado en los acuerdos de gobierno o han sido desencuentros en relación a cuestiones que no están dentro del pacto. Y el PSE tiene toda la legitimidad para discrepar. Lo que pasa es que hay muchas veces que algunos prefieren hablar de Andueza para no hablar de lo que dice Eneko Andueza. El PSE, mientras se respete lo que tenemos acordado, no se va a descabalgar de ningún gobierno. Vamos a seguir siendo fieles a lo acordado. El PSE está ocupando la centralidad de la política vasca, mientras otros se miran de reojo constantemente.

–¿Una coalición que está todo el día discrepando en temas importantes es una entente sólida?

–Claro que es sólida, porque la dinámica de trabajo es constante. Existe una fórmula que es perfecta para no discrepar, que es acordar. Y cuando alguien se sale del acuerdo y hace las cosas de manera unilateral, suceden estas cosas, surgen las discrepancias.

–¿La coalición tiene peor salud que hace un año?

–No estamos ni mejor ni peor. El PSE sigue estando en el mismo sitio, no se va a mover de ahí.

–¿Y el PNV? ¿No está en el mismo sitio?

–No lo sé. Hay veces que les veo mirando de reojo a Bildu y otras al PP. El PSE no se va a despistar con esas cosas. Tiene muy claro cuál es su hoja de ruta. Tiene muy claro que va a seguir siendo un partido serio, de palabra, que respeta los acuerdos de gobierno que tiene firmados. Al PSE nadie le va a mover de ahí.

–¿Las relaciones con Aitor Esteban van mejorando? ¿Se comunican, hablan?

–Sí. Y en las últimas semanas nos hemos comunicado y hemos hablado más que nunca. Y eso me parece que contribuye a ganar confianza.

–¿Las discrepancias entre socios desestabilizan la relación en el Gobierno Vasco?

–No, no desestabilizan. Pero creo que tampoco contribuyen a remar en una misma dirección. Cuando uno está en una coalición de gobierno tiene que acostumbrarse a pactar y a acordar todo en el seno del gobierno. Y el PSE siempre actúa de esa manera, en todas las áreas y ámbitos.

–¿La foto del PSE con Bildu y Podemos, en defensa del centro de refugiados Arana en Vitoria es algo puntual?

–Ahí ha habido dos fotos. Siempre se habla de una y creo que es más interesante hablar de la otra, la que retrata al PNV con el PP y con Vox. En el caso del PSE, es algo puntual. Nosotros tenemos una cualidad y lo estamos demostrando en múltiples cuestiones, somos un partido que permite la transversalidad, que permite alcanzar acuerdos puntuales con todos los partidos.

–¿Parece que estuvieran moviendo posiciones para pactar con las izquierdas de cara a las próximas elecciones de 2027?

–Hay que saber distinguir entre los acuerdos puntuales y los proyectos de país. Y, de momento, con algunos nos separa un proyecto de país que dista mucho del nuestro. En tanto en cuanto eso no cambie creo que hay fotografías que simbolizan lo que simbolizan, que es el retrato de un momento y de un acuerdo puntual sobre una cosa concreta.

–¿Tras el caso Arana ve a los jeltzales más escorados hacia la derecha? ¿Le incomoda?

–En algunas cuestiones está claro que se están contagiando del discurso que hace especialmente el PP en Álava y eso sí me preocupa entre otras cosas porque creo que es perjudicial para los propios intereses del PNV porque cuando uno intenta copiar al original generalmente la gente se decanta por el original y no por la copia, y ahí siempre les van a ganar de mano.

–¿Puede influir esa 'derechización' por ejemplo en un acuerdo sobre los presupuestos en Gipuzkoa, donde necesitan un voto?

–No, no tiene por qué, de hecho nosotros hemos acordado con el PP unos Presupuestos en Gipuzkoa y no ha pasado absolutamente nada.

–¿Se inclinan por reeditar ese acuerdo en Gipuzkoa o piensan en pactar con otras formaciones?

–Nosotros vamos a tener la mano tendida a todos los partidos.

–¿Qué le ha parecido el cambio en la Alcaldía de Donostia liderada ahora por Jon Insausti?

–Ni bien ni mal. Esas son cosas del PNV. Entiendo que habrán hecho su análisis particular dentro del PNV y habrán entendido que la época de Eneko Goia estaba agotada y que necesitaban un cambio.

–¿El PSE va a apostar por Oyarbide como candidata a la Alcaldía donostiarra o en función de cómo evolucione Insausti quizás piensen en otras opciones como Denis Itxaso o Susana García Chueca?

–Esa decisión le corresponde tomarla a las bases del PSE y yo evidentemente respaldaré cualquier decisión que se adopte al respecto.