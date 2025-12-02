Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El ministro de Justicia, Félix Bolaños, durante su comparecencia en la sesión de control al Gobierno en el Senado. EFE

Encontronazo entre Bolaños y el presidente del Senado, al que acusa de no ser «imparcial»

Rollán había pedido al ministro que se ciñera a una pregunta de Vox sobre corrupción, lo que provocó un rifirrafe entre abucheos y aplausos en la Cámara baja

Miguel Ángel Alfonso

Miguel Ángel Alfonso

Madrid

Martes, 2 de diciembre 2025, 17:11

Comenta

Encontronazo en el Senado entre Félix Bolaños, y el presidente de la Cámara alta, Pedro Rollán, del PP. Durante una de las preguntas formuladas por ... la senadora de Vox Paloma Gómez sobre corrupción, el ministro de Justicia sacó a colación los pactos alcanzados en la Generalitat valenciana entre los de Feijóo y los de Abascal para hacer presidente a Juanfran Pérez Llorca. Eso provocó que Rollán le llamara a no desviarse de la cuestión, motivo por el que Bolaños le acusó de no ser «imparcial»

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cierra un histórico bar en la Parte Vieja de San Sebastián: «Ha sido una experiencia dura, pero bonita»
  2. 2 Netflix sorprende con la cancelación de una serie de éxito tras solo una temporada por las críticas recibidas
  3. 3 La escapada de Barbara Goenaga y Borja Sémper: «Celebrando la vida»
  4. 4 Fans del Arsenal descubren los restaurantes favoritos de Zubimendi y Merino en San Sebastián
  5. 5

    Tragedia en Cabezón de la Sal: tres «críos del pueblo» que rompen una cuadrilla y dejan un gran vacío
  6. 6

    Un avión alemán aterriza de urgencia en Loiu con un cadáver a bordo tras fallecer un pasajero en pleno vuelo
  7. 7 Iñaki y Xabat, los jóvenes que triunfan con sus croquetas, abren un nuevo local en San Sebastián
  8. 8 Jesulín de Ubrique desvela por qué Arconada le dejó sin palabras: «Me daba vergüenza preguntarle algo%u2026»
  9. 9 La zanahoria gigantesca hallada en una huerta guipuzcoana: «Cuando la desenterré no me lo podía creer»
  10. 10

    El matemático rumano que ganó 14 veces la lotería con un sistema%u2026 que fue ilegalizado

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Encontronazo entre Bolaños y el presidente del Senado, al que acusa de no ser «imparcial»

Encontronazo entre Bolaños y el presidente del Senado, al que acusa de no ser «imparcial»