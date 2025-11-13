Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Mariano Moreno en un momento de la grabación de su interrogatorio en el Supremo

Mariano Moreno en un momento de la grabación de su interrogatorio en el Supremo R.C:

Sobres del PSOE: «Ellos se encargaban de repartir el dinero entre su equipo... supongo yo, claro»

La grabación de la hora de declaración del exgerente del partido ante el Supremo certifica la falta de controles en la caja de Ferraz

Melchor Sáiz-Pardo
Mateo Balín

Melchor Sáiz-Pardo y Mateo Balín

Jueves, 13 de noviembre 2025, 12:56

Es la mañana del 29 de octubre de este 2025. Mariano Moreno Pavón, el hombre que controló la caja central del PSOE entre 2017 y ... 2021, declara como testigo ante el juez Leopoldo Puente, instructor del caso 'Abalos-Cerdán' en el Supremo. El instructor le ha citado para aclarar los pagos opacos y sin «soporte documental», los famosos sobres llenos de dinero y con el emblema del partido, a José Luis Ábalos y a Koldo García. Unos abonos, que según el PSOE, no fueron irregulares porque –alegó el partido en su escrito al Supremo- Koldo, en realidad, aunque no tenía cargo alguno en el partido, se hacía cargo de cobrar el dinero destinado al «equipo» de la Secretaría de Organización del PSOE, que entonces dirigía Ábalos.

