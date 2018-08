«Las cosas empiezan a pintar mal para Casado y para el PP» El líder del PP, Pablo Casado, da un rueda de prensa tras conocerse que la juez aprecia indicios de responsabilidad penal en el caso máster . / EP Expertos en Derecho Penal valoran la elevación del 'caso máster' al Supremo y las diferentes vías que puede tomar el proceso judicial MIGUEL VILLAMERIEL Martes, 7 agosto 2018, 08:22

La decisión de la jueza Rodríguez-Medel de elevar al Tribunal Supremo la investigación del caso del máster de Pablo Casado en la Universidad Rey Juan Carlos no presupone la culpabilidad del nuevo presidente del Partido Popular, pero sí llena de nubarrones su futuro próximo cuando apenas lleva dos semanas al frente del partido. «Las cosas empiezan a pintar mal para Pablo Casado y para el PP en su conjunto», señala Javier Álvarez, catedrático de Derecho Penal de la Universidad Carlos III y uno de los dos expertos penalistas consultados ayer por este periódico para arrojar algo de luz sobre el proceso judicial que deberá afrontar el líder popular si el Tribunal Supremo acepta investigar su máster.

Gonzalo Quintero, catedrático de la Universidad Rovira i Virgili, advierte que lo que no se producirá será una dimisión «automática» de Casado una vez que éste la descartó ayer de forma categórica. «No hay ninguna norma parlamentaria que le impida seguir como diputado por la apertura de una causa como investigado. En todo caso, podría ser forzado a dimitir por los estatutos de su partido, pero en el caso del PP tampoco parecen recogerlo».

Javier Álvarez, catedrático de Derecho Penal de la Universidad Carlos III explica que la derivación del caso al Tribunal Supremo se basa en «el eterno tema del aforamiento de los diputados, que obliga a que cualquier instrucción deba elevarse al Supremo si afecta a un aforado». Ahora el alto tribunal deberá decidir si acepta la investigación y, en caso afirmativo, «nombrará a un instructor y tendrá que pedir un suplicatorio a las Cortes por la condición de diputado de Pablo Casado». A partir de ahí, el nuevo instructor debería repetir la investigación ya desarrollada por la jueza de Madrid en relación a las otras personas imputadas. «Por último, habría que ver cuáles son las consecuencias de esa instrucción», relata Álvarez.

Posible devolución

Gonzalo Quintero, catedrático de la Universidad Rovira i Virgili apunta que la elevación de la causa al Tribunal Supremo «no implica la seguridad de que se haya encontrado un hecho delictivo, sino simplemente que hay actuaciones judiciales que escapan de la jurisdicción de la jueza, que por eso las eleva al Supremo. El siguiente paso en su instrucción era llamar a Pablo Casado a declarar y, como esta jueza no puede hacerlo al estar aforado, no le queda más remedio que enviar la causa al Supremo». Pero el alto tribunal «puede entender que no hay nada que preguntarle a Casado, por lo que podría decidir su devolución a la misma jueza». Algo que tampoco libraría definitivamente al presidente del PP de la sombra del 'caso máster', ya que la magistrada podría volver a elevar el caso al Supremo «si en el futuro encuentra nuevos indicios de culpabilidad».

«Si el Supremo acepta el caso, la investigación no debería alargarse mucho en el tiempo» Javier Álvarez, Catedrático Derecho Penal

«La figura del investigado trata de evitar los juicios apriorísticos antes de que sea escuchado» Gonzalo Quintero, Catedrático Derecho Penal

Ambos expertos coinciden en que será difícil que el Supremo tome una decisión antes de septiembre porque en agosto «se queda bajo mínimos», aunque difieren sobre el alcance que podría tener una posible investigación sobre Pablo Casado. Para Quintero, «no sería equivalente a una imputación porque tras la última reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal se cambió la figura del imputado por la de investigado, precisamente, para evitar un juicio apriorístico antes incluso de escuchar al investigado. Por eso se le llamaría en calidad de investigado, aunque, tras su declaración, podría pasar a estar imputado». Álvarez, en cambio, considera que si Pablo Casado resulta investigado por el Supremo, «políticamente, sería similar a la antigua imputación. Entonces sí que las cosas empezarían a pintar mal para Casado y para el PP, partido que acaba de elegirle presidente. No hace falta ser adivino para saber que sus contrincantes políticos se lanzarían al cuello contra él».

A Álvarez no le sorprende que Pablo Casado descartase dimitir ayer porque «hace unos días el PP ya adelantó que no había nada en los estatutos del partido que obligara a Casado a dimitir aunque fuera citado como investigado. Es decir, se pusieron la venda antes de la herida».

Álvarez señala que, si el Supremo acepta investigar el caso de Pablo Casado, la instrucción no debería alargarse mucho porque «tampoco hay tanto que investigar y la Rey Juan Carlos está ahí al lado». En este punto, lanza un dardo contra la «peculiar» forma de archivar los trabajos de esta universidad y asegura que «en la Carlos III, donde doy clase, cualquier trabajo que entrega un alumno se guarda en al menos tres o cuatro archivos».