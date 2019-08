Elorza confía en que Sánchez asegure «el flanco» del PNV y acuerde un 'sí' a la investidura El diputado socialista asegura que el PSOE y Unidas Podemos «están condenados a entenderse», por lo que llama a «tender puentes» AXEL GUERRA SAN SEBASTIÁN Jueves, 15 agosto 2019, 11:06

El diputado donostiarra Odón Elorza confía en que Pedro Sánchez «cierre el flanco» del PNV y se asegure un 'sí' de los jeltzales en una próxima investidura del líder del PSOE como presidente del Gobierno. Un movimiento que se podría gestar en la reunión que Sánchez prevé mantener la próxima semana con el presidente del EBB, Andoni Ortuzar, en Sabin Etxea. Por el momento, el encuentro no tiene fecha. Fuentes socialistas señalan que se podría celebrar entre el martes y el jueves próximos, en plena Aste Nagusia de Bilbao, aunque tampoco se descarta que pudiera posponerse a la siguiente semana.

El exalcalde de San Sebastián mostró ayer en una entrevista radiofónica su deseo de que los peneuvistas varíen el signo de su voto respecto a la investidura fallida de julio. Entonces, los seis diputados del PNV se abstuvieron, mientras que ahora aún no se han posicionado sobre su voto en una hipotética segunda investidura. Los jeltzales esperarán al desarrollo de las negociaciones programáticas entre las fuerzas de izquierdas antes de comprometer su apoyo, a pesar de que el EBB quiere a toda costa evitar unas nuevas elecciones. En esta tesitura, el diputado socialista reclamó «hablar y poner las cosas claras sobre la mesa» en la visita de Sánchez a Sabin Etxea. Aunque reconoció que «no se puede pedir un cheque en blanco, ni para una abstención ni mucho menos para un voto afirmativo de apoyo».

«Espero y confío -resaltó Elorza- en que el presidente en funciones establezca el nivel de compromiso necesario para conseguir el apoyo del grupo parlamentario del PNV en la próxima investidura».

El diputado socialista también se refirió a otro de los flancos que tiene abierto el PSOE para tratar de lograr el nombramiento de Sánchez antes del 23 de septiembre y evitar que se tengan que celebrar una nuevas elecciones el 10 de noviembre: las negociaciones con Unidas Podemos. Elorza aseguró que ambas formaciones «están condenadas a entenderse», e hizo un llamamiento para «tender puentes» entre ellas.

Elorza destacó que en las conversaciones previas a la investidura fallida, PSOE y Unidas Podemos estuvieron «a punto» de formalizar un acuerdo, pero lamentó que «hubo una negociación apresurada, una negociación en poco tiempo, iniciada con retraso y poca claridad». Además, subrayó la evolución de la oferta de Sánchez, que pasó de querer formar un Gobierno monocolor en solitario hasta ofrecer uno de coalición, sin Pablo Iglesias, pero con una vicepresidenta y tres ministerios sociales «de importancia» a cargo de la formación morada. «Si hubiese estado más atento o un poco más hábil, Iglesias podía haber dicho que sí a la última oferta», criticó el diputado socialista, quien reconoció que «después de lo sucedido, es verdad que se han roto los puentes».

«Cambiar de actitud»

En opinión de Elorza, «cuatro representantes de Unidas Podemos en el Gobierno era una presencia como para habérselo pensado. No fue así, dijeron que no, y fue una pena». Y advirtió de que «es muy negativo y contraproducente que se sigan produciendo reproches que no llevan a nada». En este sentido, Elorza afirmó que, desde el punto de vista programático y de agenda social, «si con alguna formación coincidimos es con Unidas Podemos», por lo que a su juicio «estaríamos casi condenados a entendernos». Así las cosas, abogó por «cambiar la actitud, serenarse y crear las condiciones para retomar el diálogo».