Elkarrekin Podemos esperará al informe sobre las medias presupuestarias para decidir el sentido de su voto Lander Martínez adelanta que la formación morada no apoyará el proyecto de ley del Gobierno Vasco, pero no aclara si su grupo se abstendrá AINHOA MUÑOZ Viernes, 1 febrero 2019, 13:05

El portavoz parlamentario de Elkarrekin Podemos, Lander Martínez, ha vuelto a entrar este viernes en el debate sobre el proyecto de ley del Gobierno Vasco, que pretende aprobar en bloque tres medidas para tratar de paliar la prórroga presupuestaria.

El líder de la formación morada ha manifestado que su grupo no apoyará el proyecto de legislativo que contempla 250 millones de euros en subidas para el salario de los empleados públicos y la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), además de una mayor financiación para la red educativa concertada. Sin embargo, no ha aclarado si los once parlamentarios de Elkarrekin Podemos se abstendrán cuando la norma aterrice en el Parlamento, a la espera de conocer el informe que sobre esta iniciativa van a elaborar los servicios jurídicos de la Cámara vasca.

Este informe, encargado por la Mesa del Parlamento a propuesta de EH Bildu, debe determinar si el proyecto que el Gobierno Vasco quiere que se tramite como de lectura única, puede o no votarse por puntos. De momento, la intención del Ejecutivo autonómico es que el proyecto no se vote por separado, por lo que no se podrán presentar enmiendas. Un escenario que rechazan en el partido de los círculos, muy críticos también con el aumento del 2,25% en la concertada, al considerar que minusvalora a la red educativa pública.

De momento, y previsiblemente, el contenido del informe encargado por la Mesa del Parlamento se conocerá el próximo martes. Hasta entonces, Elkarrekin Podemos no desvelará el sentido de su voto hacia este proyecto, que necesita al menos la abstención de alguno de los grupos de la oposición para que salga adelante, ya que el Gobierno que sustentan PNV y PSE-EE carece de mayoría absoluta.

«No diremos cuál va a ser nuestro voto, pero está claro que hay dificultades y que en estas condiciones no recibirá nuestro voto a favor», ha señalado Martínez, quien no ha descartado la abstención, «a la espera de lo que planteen los servicios jurídicos» y de si el Gobierno Vasco «se retracta o no».

El portavoz de Elkarrekin Podemos ha denunciado que mezclar en un mismo proyecto la subida salarial a los funcionarios, el incremento de la RGI y el aumento de los conciertos educativos es una «artimaña y un regalo envenenado». En este sentido, ha señalado que su grupo no se opone a la subida de las nóminas de los funcionarios, pero sí que tiene reticencias hacia el incremento de la RGI tal y como se plantea porque, a su juicio, «no revierte los recortes» en esta prestación, así como hacia la actualización de los conciertos educativos.

Martínez ha recordado que su coalición ha presentado dos proyectos de ley diferenciados sobre el incremento del sueldo a los empleados públicos y sobre la RGI, y ha invitado al resto de grupos a facilitar su tramitación parlamentaria y a apoyarlos para poder dar respuesta a estas dos situaciones, sin necesidad de que se debata y vote el proyecto del Gobierno Vasco. «Nuestras propuestas son una vía rápida y paralela al proyecto que podrían activarse en cualquier momento», ha concluido.