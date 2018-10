Elgeta se niega a firmar un convenio con la Diputación al no estar íntegramente en euskera Denis Itxaso. El Departamento de Cultura sostiene que el documento público debe ser bilingüe porque asume «derechos y obligaciones» IRAITZ VÁZQUEZ SAN SEBASTIÁN. Martes, 30 octubre 2018, 06:44

La firma de un convenio para remodelar los vestuarios del polideportivo de Elgeta por un importe de 13.000 euros ha desatado una polémica lingüística entre el ayuntamiento de la localidad y el Departamento de Cultura de la Diputación. El consistorio regido por EH Bildu sostiene que el documento debe estar escrito íntegramente en euskera, mientras el departamento del socialista Denis Itxaso explica que el convenio debe ser bilingüe. Por ahora, los vestuarios siguen sin ser remodelados porque el documento está sin firmar.

El pasado mes de mayo la Diputación envió al Ayuntamiento de Elgeta el convenio redactado en euskera y castellano. Desde el consistorio gobernado por Iraitz Lazkano reenviaron en junio el documento íntegramente en euskera eliminando la parte escrita en castellano. El alcalde denuncia que hasta la semana pasada no han recibido respuesta por parte del Departamento de Cultura. En una carta bilingüe firmada por Denis Itxaso sostiene que «el contenido de los convenios, como el de cualquier otro de la Diputación Foral de Gipuzkoa, viene redactado en las dos lenguas oficiales de la CAV, no por capricho sino porque es la ciudadanía de Gipuzkoa la que tiene el derecho a recibir estas comunicaciones en euskera y castellano».

Una explicación que no convence al alcalde de Elgeta. Lazkano argumenta que «están obligados a redactar el convenio únicamente en euskera. Se trata de una excepción siempre y cuando lo pida una de las partes. Con otros departamentos forales lo solemos hacer de la misma manera y no hay ningún problema. La ley nos ampara», dice.

Lazkano también señala que no se niega a dar explicaciones a los habitantes de Elgeta si piden información en castellano. Además, cree que la carta que han recibido por parte de la Diputación tiene un tono de «amenaza, ya que deja caer que no nos darán la ayuda económica si no firmamos el convenio bilingüe».

Por su parte, Itxaso se muestra «sorprendido» con la polémica lingüística que ha suscitado el convenio. Y es que el diputado de Cultura señala que se ha llevado a cabo el mismo procedimiento que realizan con otros consistorios de Gipuzkoa. «También con los de EH Bildu y no solemos tener ningún problema». El dirigente socialista se pregunta «qué problema tiene el alcalde con el castellano. Él puede leer el documento exclusivamente en euskera si así lo desea. Debería explicar en qué le perjudica que también aparezca en castellano». Señala que «una cosa es que la comunicación entre dos administraciones se haga íntegramente en euskera, pero un convenio público en el que la Diputación acoge unos compromisos económicos debe estar en los dos idiomas para que todo el mundo pueda entender lo que pone y no haya problemas».