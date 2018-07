El PNV eleva el tono ante su socio del PSE y le advierte que no podrá vetar el nuevo estatus La presidenta del PNV de Bizkaia, Itxaso Atutxa, posa en un rincón de Sabin Etxea junto a la ikurriña y la bandera europea. / IGNACIO PÉREZ Atutxa defiende el pacto alcanzado con EH Bildu en la ponencia y se muestra sorprendida de que Mendia se presente como «garante» de que no saldrá adelante MIGUEL VILLAMERIEL Martes, 17 julio 2018, 06:54

El debate sobre el futuro del autogobierno se ha convertido en un elemento de tensión latente entre el PNV y el PSE, socios en las principales instituciones vascas, por mucho que su acuerdo de coalición trató de blindarse ante las previsibles discrepancias que podían surgir en la ponencia de autogobierno al conceder libertad de acción a ambos partidos. Los socialistas se han sentido desplazados de las bases que PNV y EH Bildu han pactado de forma mayoritaria en el Parlamento Vasco y las últimas declaraciones públicas de la secretaria general del PSE, Idoia Mendia, han incidido en que esas pretensiones «no se llevarán a la práctica» porque superan el actual marco constitucional. Ha insinuado incluso que los partidos abertzales son conscientes de ello. Una postura que no ha gustado en el PNV, que ayer respondió a Mendia a través de la presidenta del BBB, Itxaso Atutxa: «No vamos a permitir vetos y mucho menos amenazas de nadie».

La líder del PNV de Bizkaia, que ayer ofreció una entrevista en Euskadi Irratia después de varios días de silencio por parte de los principales líderes jeltzales, se mostró especialmente sorprendida de que Mendia «se presentara como garante» de que el acuerdo alcanzado entre los dos grupos abertzales en el Parlamento no se va a llevar a la práctica. Atutxa le recordó que «en este país el PSE no tiene ni fuerza política suficiente ni mayoría suficiente» para decidir lo que puede ser aprobado por la Cámara, por lo que incidió en que su partido no va a tolerar «vetos».

A pesar de que la tensión sobre el futuro del autogobierno es palpable entre jeltzales y socialistas, la presidenta del BBB consideró que estas discrepancias «no van a ser un problema» para el acuerdo que ambos partidos mantienen en el Gobierno Vasco. Aunque tampoco ocultó que las críticas de Mendia al acuerdo entre PNV y EH Bildu «no facilitan» la relación con los socialistas en el Ejecutivo. Recordó que «este tema quedó fuera del acuerdo de coalición desde que lo firmamos» y aseguró que «no veo que vaya a ser un problema para el trabajo diario», aunque también deslizó un «de momento», lo que demuestra que ambos partidos saben que la tensión puede aumentar cuando el debate sobre el nuevo estatus vuelva al Parlamento.

Una vez que la ponencia de autogobierno cerró las bases del nuevo estatus el pasado día 6, en un acuerdo global de PNV y EH Bildu al que se unió Elkarrekin Podemos en el capítulo de derechos, el debate entre los grupos parlamentarios entrará ahora en un letargo de al menos diez meses que facilitará que la tensión actual entre jeltzales y socialistas disminuya. La ponencia no volverá a reunirse hasta el 7 de septiembre para nombrar al grupo de cinco expertos al que se encomendará la redacción de un texto articulado de nuevo estatus sobre las bases aprobadas en los últimos meses -que han contado también con votos particulares de Elkarrekin Podemos, el PSE y el PP-. Los cinco juristas dispondrán de un plazo aproximado de ocho meses para elaborar el articulado, que no llegará al Parlamento hasta mayo de 2019, como pronto.

Una tregua de diez meses

Lo lógico es que en los próximos diez meses el debate sobre el autogobierno se atempere y no se convierta en un factor de discordia entre PNV y PSE. Otra cosa será cómo aguante la coalición el regreso del debate sobre el nuevo estatus al Parlamento en la recta final de la legislatura, porque las posturas de ambos partidos están ahora mismo muy distantes.

Atutxa aseguró que al PNV le gustaría «acercar a los que no son nacionalistas al acuerdo» logrado con EH Bildu en la ponencia y animó a «buscar un punto intermedio para seguir adelante». Aseguró que su partido «no ha llevado una propuesta de máximos al Parlamento, porque hemos buscado el acuerdo, y creo que los partidos no nacionalistas también deberían hacer ese esfuerzo».

La presidenta del BBB destacó que el acuerdo alcanzado con EH Bildu sobre las bases del nuevo estatus es «tremendamente importante», aunque criticó que la coalición lo califique de «histórico». «También fue histórico el que se logró con el lehendakari Ibarretxe, y fue histórico el apoyo que no tuvo de la izquierda abertzale», ironizó.