El Ejecutivo de Urkullu empezará a negociar los Presupuestos vascos «haya o no elecciones» el 10-N Iñigo Urkullu y el consejero Pedro Azpiazu conversan en el Parlamento. / EFE Erkoreka se muestra «esperanzado» en que PSOE y Podemos desbloqueen la investidura antes del día 23 MIGUEL VILLAMERIEL Martes, 10 septiembre 2019, 13:20

El Gobierno Vasco comenzará a negociar los Presupuestos autonómicos de 2020 con los grupos de la oposición «haya o no» una repetición de las elecciones generales el 10 de noviembre. El portavoz del Ejecutivo, Josu Erkoreka, ha confirmado este martes tras el Consejo de Gobierno que el consejero de Hacienda, Pedro Azpiazu, tiene intención de abrir las negociaciones en cuanto el gabinete de Urkullu dé luz verde al proyecto de Cuentas a finales de octubre. «El Gobierno Vasco va a ajustarse a su calendario y no se va a dejar condicionar por unas hipotéticas elecciones generales, por lo que la intención del consejero es empezar a negociar con los grupos en cuanto exista un proyecto presupuestario».

El proyecto de ley de Presupuestos vascos de 2020 será aprobado por el Consejo de Gobierno el próximo 29 de octubre, momento en el que comenzarán los contactos «formales» con los grupos de la oposición, aunque antes de esa fecha también habrá conversaciones con los partidos políticos en torno a las Cuentas públicas. Además, el consejero Azpiazu tiene previsto trasladar a los grupos de la oposición las líneas generales del borrador de Presupuestos a principios de octubre. Erkoreka ha recordado que el Ejecutivo necesita que «al menos un grupo de la oposición facilite la aprobación» de las Cuentas.

El portavoz del Gobierno Vasco ha reconocido que la posibilidad de una repetición electoral en el Estado «dificulta pero no imposibilita» la consecución de un acuerdo en Euskadi, aunque se ha mostrado «esperanzado» en que no haya que volver a las urnas. «El Gobierno Vasco no ve ni una razón objetiva para repetir las elecciones, por lo que confía en que los partidos que hasta el momento no han hecho el esfuerzo necesario para alcanzar un acuerdo (en referencia a PSOE y Unidas Podemos) lo hagan en los 12 días que quedan hasta el día 23». Erkoreka ha confiado en que en Madrid se pueda conformar un Gobierno «estable».