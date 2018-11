El Ejecutivo advierte de que la prórroga impediría la subida de sueldos y de RGI Erkoreka recuerda que el Gobierno Vasco no puede incrementar partidas a través de decretos ley, como hace el central M. V. SAN SEBASTIÁN. Miércoles, 21 noviembre 2018, 06:42

El Gobierno Vasco ha empezado a ver en riesgo la aprobación de los Presupuestos de 2019 y ayer lanzó una advertencia para aumentar la presión sobre EH Bildu, el único grupo que se mantiene en negociaciones para aprobar las Cuentas. El portavoz del Ejecutivo de coalición de PNV y PSE, Josu Erkoreka, enfatizó que una hipotética prórroga presupuestaria tendría efectos en todas las subidas previstas en el proyecto de Cuentas, sobre todo en aquellas que son novedosas respecto a este año. En un rápido repaso, Erkoreka enumeró que se verían afectadas la subida salarial del 2,25% para los funcionarios, el incremento del 1% en las aportaciones a Itzarri, la subida de un 3,5% de la RGI, el despliegue de la carrera profesional en Osakidetza o la integración de Onkologikoa en el Sistema Vasco de Salud.

En el mismo momento en el que el consejero de Hacienda, Pedro Azpiazu, mantenía una reunión con EH Bildu para negociar los Presupuestos -que concluyó sin acuerdo aunque ambas partes se mostraron dispuestas a seguir negociando-, el portavoz del Ejecutivo aseguró en rueda de prensa que los grupos que piensen rechazar el proyecto deberían consultar antes con todos los colectivos que podrían verse afectados por la falta de unas Cuentas actualizadas. En concreto, Erkoreka señaló que no se podría llevar a cabo la subida salarial prevista del 2,25% para los funcionarios -en los Presupuestos de este año la subida era del 1,5%, por lo que el 0,75% restante se quedaría en el limbo-, ni el incremento de la RGI en un 3,5% -que es la última oferta que ha presentado el consejero a Azpiazu para llegar a un acuerdo-, ni se podría acometer la carrera profesional de Osakide-tza o incluso las previsiones de integración de Onkologikoa en el Sistema Vasco de Salud. Es decir, todas las partidas que mejoran el actual Presupuesto respecto de las Cuentas de 2018 quedarían en suspenso.

Partidas afectadas Incremento salarial Los Presupuestos de este año recogen una subida del 1,5%, por lo que en caso de prórroga solo se podría abordar esa cantidad, y no el 2,25% previsto para 2019. Subida de la RGI La última oferta del Gobierno Vasco prevé una subida global del 3,5% de la RGI que no se podría aplicar. Carrera profesional de Osakidetza Al ser un proyecto nuevo incluido en las Cuentas de 2019, se podría quedar sin fondos. Onkologikoa Los fondos para la integración en Osakidetza también se verían afectados.

Erkoreka apuntó también que el Gobierno Vasco no tendría capacidad para impulsar algunas de estas medidas económicas a través de decretos ley, como acostumbra a hacer el Ejecutivo central en caso de una prórroga presupuestaria, «porque el Estatuto de Gernika no prevé normas de esas características». Para tratar de hacer efectivas esas partidas, deberían tramitarse «habilitaciones como proyecto de ley en el Parlamento», pero sin que el Gobierno Vasco tenga una mayoría asegurada y con la dilatación de los plazos que conllevaría. Desde luego, las subidas no se empezarían a aplicar a partir del 1 de enero, como sí ocurriría si se aprobaran los Presupuestos de 2019.