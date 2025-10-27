Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Eneko Andueza y Jesús Eguiguren, en la presentación hoy en Donostia del libro del expresidente del PSE-EE. EFE

Eguiguren presenta su libro de memorias: «Un pueblo que olvida no tiene corazón»

El expresidente del PSE reivindica el papel de los socialistas en la consecución de la paz para Euskadi

Alberto Surio

Alberto Surio

San Sebastián

Lunes, 27 de octubre 2025, 13:57

Comenta

«Recordar es fácil para el que tiene memoria. Olvidar es difícil para el que tiene corazón». Esta frase ya legendaria del escritor colombiano Gabriel ... García Márquez ha servido al expresidente del PSE, Jesús Eguiguren, para presentar este lunes en San Sebastián el libro de sus memorias políticas, titulado 'El infierno de la Transición vasca. Reflexiones. El fin de ETA, según ETA'. La publicación retrata la trayectoria dilatada de un veterano del socialismo vasco comprometido en la historia contemporánea de Euskadi y en la consecución de la paz y del autogobierno estatutario.

