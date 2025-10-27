Eguiguren presenta su libro de memorias: «Un pueblo que olvida no tiene corazón»

«Recordar es fácil para el que tiene memoria. Olvidar es difícil para el que tiene corazón». Esta frase ya legendaria del escritor colombiano Gabriel ... García Márquez ha servido al expresidente del PSE, Jesús Eguiguren, para presentar este lunes en San Sebastián el libro de sus memorias políticas, titulado 'El infierno de la Transición vasca. Reflexiones. El fin de ETA, según ETA'. La publicación retrata la trayectoria dilatada de un veterano del socialismo vasco comprometido en la historia contemporánea de Euskadi y en la consecución de la paz y del autogobierno estatutario.

Lo ha presentado en el Palacio Miramar con el aval de Eneko Andueza, secretario general del PSE, en un expreso reconocimiento a quien ha sido uno de los artífices del diálogo con ETA que aceleró el final del terrorismo y que goza de una gran autoridad moral en su partido.

Eguiguren ha explicado que su libro condensa las vivencias de «un superviviente» que «vivió el infierno de la Transición vasca» cuando ETA intensificó su presión terrorista, y los socialistas y los comunistas defendieron casi en solitario la Constitución frente a la hostilidad o la inhibición de los partidos nacionalistas, ha explicado. Ha recordado que su apuesta por una Euskadi sin violencia ha sido «la pasión de su vida» y ha recordado precisamente que en el mismo lugar donde se ha presentado la obra -el Palacio de Miramar de Donostia- fue en el que se despidió por última vez de su compañero de partido Fernando Buesa horas antes de que fuera asesinado por ETA el 22 de febrero de hace 25 años. El expresidente del PSE ha reivindicado expresamente que si llegó el final de la violencia en 2011 fue, en buena medida, gracias a la sociedad y a «la valentía que tuvo el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero para combinar la firmeza y el diálogo y forzar a ETA a abandonar las armas sin conseguir las contrapartidas políticas por las que se mantuvo activa durante décadas».

Confidencia inédita

Eguiguren plantea su trabajo como un ejercicio contra el riesgo de la desmemoria y ha glosado el «tiempo de las certezas» en el que la generación de la que forma parte se incorporó a la política desde la izquierda. Al recordar los capítulos relativos al diálogo con ETA en Ginebra y Oslo, ha rememorado la dureza de algunas conversaciones. Una, que atribuye al interlocutor de ETA Xabier López Peña, 'Thierry', en la que le anunció que ya podría ir comprando «seis corbatas negras», en un augurio de lo que supondría el final del alto el fuego y la vuelta de los asesinatos. Pero ha revelado otra confidencia, esta inédita: «Me dijo que si en Euskadi ETA no había ganado políticamente era por culpa del PSOE»

Eguiguren cree que las memorias pueden y deben servir para arrojar luz sobre lo que fue la Transición, los acuerdos entre nacionalistas y no nacionalistas y algunos debates políticos que hoy se muestran de plena actualidad, como por ejemplo la vía de los derechos históricos «que ha sido una de las cuestiones que me han atraído con más fuerza ya desde hace más de 20 años». También cree que el trabajo servirá para desmontar algunos tópicos sobre su figura, que le asocian con posiciones filonacionalistas. «Quienes dicen eso no me conocen ni han leído mis libros, soy constitucionalista desde el primer momento, no de los conversos, sino ya desde cuando antes de entrar al PSOE, en el Partido Comunista, nos tildaban de españolistas», ha reconocido en más de una ocasión.