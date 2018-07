Egibar pide a Sánchez que se abra a negociar el nuevo estatus sobre los derechos históricos Joseba Egibar. / LOBO ALTUNA El portavoz parlamentario del PNV dice desconocer «la posición de fondo» del presidente, pero confía en que no tome «la dirección contraria» al acuerdo MIGUEL VILLAMERIEL SAN SEBASTIÁN. Jueves, 19 julio 2018, 07:13

La posición expresada por Pedro Sánchez el martes en el Congreso al reclamar al PNV un acuerdo «transversal» para la reforma estatutaria que rompa la «dinámica de bloques» entre nacionalistas y constitucionalistas fue replicada ayer por el portavoz parlamentario jeltzale, Joseba Egibar, que pidió al presidente del Gobierno que se abra a negociar la actualización del autogobierno vasco «sobre los derechos históricos». El también presidente del GBB aseguró que si el Ejecutivo de Sánchez quiere solucionar la crisis del modelo de Estado, sobre todo en lo relacionado con Cataluña y Euskadi, debe «abrir un nuevo proceso negociador» que, en estos momentos, Egibar no atisba. «Hoy por hoy no escuchamos un mensaje de ese tipo» en el presidente socialista, lamentó el dirigente del PNV, que incluso añadió que «es más, yo creo que caminan en la dirección contraria», aunque confió en que esa postura cambie cuando llegue el momento de tramitar la reforma estatutaria. Por ahora solo se han aprobado una bases en el Parlamento que han contado con el apoyo de jeltzales y EH Bildu.

«No sabemos qué nueva posición de fondo tienen el PSOE y Pedro Sánchez, porque lo que estamos escuchando estos días es lo que ya conocíamos», afirmó Egibar en una entrevista en Onda Vasca. A su juicio, el «asunto» clave es si el Gobierno central impulsa un nuevo proceso negociador sobre «los ejes de los derechos de los distintos pueblos» para dar solución a la crisis del modelo de Estado. «En nuestro caso, esa negociación debería ser sobre nuestros derechos históricos y sobre la búsqueda de nuevos ámbitos de relación política que, a su vez, habiliten procesos democráticos de legitimación de nuevos sujetos». Una clave en la que el portavoz jeltzale no ve a Pedro Sánchez actualmente.

Egibar lamentó que los socialistas caminan «más en la dirección contraria», con planteamientos como los expuestos por la secretaria general del PSE, Idoia Mendia, sobre la posibilidad de plantear «mayorías reforzadas» para la aprobación de un nuevo estatus para Euskadi. A su juicio, eso se debe a que «ven que hay una mayoría», la formada por PNV y EH Bildu en la ponencia de autogobierno, que «es tan plural como cualquier otra». «Por eso hablan ahora de una mayoría de dos tercios, cuando la forma estatutaria requiere de una mayoría absoluta. Quieren condicionar el debate y eso sería conceder una especie de derecho a veto, lo que es inadmisible», aseguró.

Enganche legal

El dirigente jeltzale explicó que la propuesta que han acordado PNV y EH Bildu en las bases para el nuevo estatus es una «nueva relación política» con el Estado y añadió que, si se pacta el reconocimiento de la existencia del pueblo vasco, «que algunos niegan», se debe hablar también de «un derecho a decidir de ese pueblo». Egibar señaló que precisamente «la actualización de los derechos históricos» es lo que serviría «como enganche o vínculo con la legalidad» de la reforma estatutaria, pero añadió que debe fundamentarse también «en la libre y democrática decisión de la ciudadanía de los tres territorios históricos».

Según indicó el presidente del GBB, ése es el «principio democrático» sobre el que se buscaría «un nuevo ámbito de relación con el Estado de naturaleza confederal». Ante la argumentación esgrimida por el PSE de que el modelo confederal que defiende el PNV «no existe en ninguna parte del mundo», Egibar contrapuso que actualmente «ya existe un vínculo de naturaleza confederal con el Estado, como es el Concierto Económico». Por lo tanto, defendió que «puede haber una suerte de 'concierto político' que habilite una nueva relación política».

El líder del GGB considera «inadmisible» que el PSE pretenda tener «una especie de derecho a veto»

Afirma que la mayoría con la que PNV y EH Bildu han aprobado las bases «es tan plural como cualquier otra»

El portavoz parlamentario del PNV advirtió que, si hay una mayoría del Parlamento «suficiente» que respalde un nuevo estatus, «el Estado no puede limitarse a decir 'no, no, yo quiero un acuerdo con un Estatuto apoyado por todos'. Donde apoyado por todos significa respaldado por el PSOE, evidentemente, y por el PP». En este sentido, aseguró que los socialistas «tienen un concepto muy singular de la pluralidad» porque «el acuerdo solo es plural si están ellos». «Y si no están, no es plural, es divisor. Eso no es así», consideró.

Egibar también fue cuestionado por las palabras del coordinador de EH Bildu, Arnaldo Otegi, cuando calificó de «histórico» el acuerdo alcanzado entre su coalición y el PNV en la ponencia de autogobierno. A juicio del portavoz jeltzale, lo que se ha producido es el «hecho relevante e importante» de que EH Bildu se ha «adecuado a la realidad política institucional». «En política determinadas decisiones pueden tener, además de importancia, una proyección estratégica, y creo que esa adecuación de la izquierda abertzale se ha producido. El que de ahí derive en acuerdo histórico, el tiempo lo determinará», añadió.