Egibar y Goirizelaia encabezan la delegación vasca de observadores en el juicio del procés

Viernes, 25 enero 2019

El portavoz parlamentario del PNV, Joseba Egibar, y la parlamentaria de EH Bildu Jone Goirizelaia encabezarán la delegación de observadores que el Parlamento Vasco enviará al Tribunal Supremo para seguir el juicio del procés soberanista catalán que se celebrará a partir de febrero. Los dos grupos abertzales apoyaron el pasado 20 de diciembre, en el último pleno ordinario celebrado en la Cámara vasca, una iniciativa para que una delegación de observadores del Parlamento acuda a la vista oral de este juicio. Serán los únicos que asistan, ya que el PSE y el PP se desmarcaron de la iniciativa, mientras que Elkarrekin Podemos se abstuvo en el punto concreto de la delegación, por lo que ninguno de estos tres grupos ha solicitado acreditaciones para el juicio. Por parte del PNV, acudirán al Tribunal Supremo Joseba Egibar, Ana Oregi e Iñigo Iturrate, mientras que por EH Bildu se han acreditado como observadores Jone Goirizelaia, Julen Arzuaga y la portavoz parlamentaria Maddalen Iriarte.

El Parlamento Vasco, en una iniciativa aprobada con los votos de PNV y EH Bildu, decidió el pasado diciembre designar una delegación para que esté presente en la vista oral que se abrirá próximamente en la Sala Segunda del Tribunal Supremo contra los doce dirigentes políticos catalanes acusados de impulsar el procés, entre los que destaca el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras (ERC). Para ello, pidió a la presidenta de la Cámara vasca, Bakartxo Tejeria (PNV), que hiciera las «gestiones oportunas» para facilitar el envío de una delegación. Tejeria contactó con el Tribunal Supremo antes de final de año para tramitar las acreditaciones, aunque el alto tribunal no respondió al requerimiento hasta hace unos días. Finalmente, el Parlamento contará con seis acreditaciones para seguir la vista oral.

Asistirán a turnos

Tras recibir la notificación del Supremo, la presidenta del Parlamento se puso en contacto con los grupos para conocer su intención de participar o no en la delegación. Como era previsible a tenor de la votación de diciembre, los únicos grupos que han mostrado interés en asistir son los dos que aprobaron la iniciativa parlamentaria: el PNV y EH Bildu. Al haber seis acreditaciones, ambas formaciones se las repartirán y tendrán tres representantes cada uno. Aunque la idea es que los acreditados se turnen de tal forma que cada grupo no envíe más de un representante cada jornada del juicio. Está previsto que las sesiones sean los martes, miércoles y jueves. Este último día es jornada de pleno ordinario en el Parlamento, por lo que también podría darse el caso que algunos días no acudiera ningún representante.

El PNV ha designado como representantes a su portavoz parlamentario, Joseba Egibar, muy implicado desde hace años con las reivindicaciones del soberanismo catalán, así como a los parlamentarios Ana Oregi e Iñigo Iturrate, ambos integrantes de la comisión de Derechos Humanos e Igualdad del Parlamento Vasco. EH Bildu se ha decantado como representante titular por la abogada Jone Goirizelaia, que también integra la comisión de Derechos Humanos y que fue la impulsora de la iniciativa que salió adelante en diciembre. La coalición ha acreditado como suplentes a su portavoz parlamentaria, Maddalen Iriarte, y al portavoz adjunto Julen Arzuaga.

En la iniciativa que PNV y EH Bildu sacaron adelante en diciembre, además de pedir la formación de una delegación para el juicio del procés, reclamaron la excarcelación de los políticos independentistas presos, denunciaron la «instrumentalización política de la Justicia» e instaron al Estado a respetar al pueblo de Cataluña y las decisiones que adopte «libre y democráticamente».