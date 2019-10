Egibar apuesta por una «fuerte» presencia del PNV en Madrid para «abrir el debate sobre el modelo territorial» Egibar ha hablado en Donostia. / P. Martínez El presidente del GBB hace hincapié en la necesidad de la «defensa de la agenda vasca, que aborda nuestros derechos políticos y sociales» MACARENA TEJADA Sábado, 19 octubre 2019, 13:33

El presidente del Gipuzko Buru Batzar (GBB), Joseba Egibar, ha apostado por una presencia «fuerte» del PNV en Madrid para que se «abra definitivamente el debate sobre el modelo territorial», para que «los pueblos y naciones sin estado podamos acceder a un esquema de relación de libre convivencia» desde «el respeto al libre ejercicio también de la voluntad democrática de este pueblo». Así ha hablado en el acto de presentación de los candidatos jeltzales al Congreso y Senado en las elecciones generales del 10 de noviembre, donde ha insistido en que es «necesaria» una representación del PNV en Madrid para «defender los derechos de nuestros ciudadanos». El grupo que esté en Madrid deberá ser «fuerte» para hacer hincapié en «la defensa de la agenda vasca, que es una agenda política que aborde la defensa de nuestros derechos políticos y sociales».

El debate sobre el modelo territorial está pendiente «para que las naciones sin Estado puedan acceder a un esquema de relación de libre convivencia con el Estado, desde el respeto al libre ejercicio de la libertad democrática entre pueblos. Y si había un tema antes de estas elecciones que el señor Sánchez no supo encarar es éste, y el ejemplo más vivo es Cataluña».

«En estos momentos de tensión, defendemos el derecho del pueblo catalán a decidir su futuro». Así se ha expresado en la mañana del sábado el portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, que también ha participado en el acto de presentación de los candidatos jeltzales al Congreso y al Senado por Gipuzkoa. El dirigente del PNV ha aprovechado la ocasión para pedir «una solución política» para Cataluña y mostrar sus «solidaridad». En cualquier caso, el portavoz jeltzale y candidato al Congreso ha advertido de que su partido «no va a caer en el desorden, la algarada, ni el caos», ni «va a consentir que otros lo pretendan crear, seguro que añorando peores tiempos. Y si alguien piensa que chillando más se va más lejos, desde aquí le digo que está muy equivocado».

En su opinión,«la multitudinaria manifestación que entró ayer en Barcelona y otras capitales catalanas muestra claramente una voluntad que no puede ser ignorada desde los poderes públicos».

Esteban ha achacado el estar «de nuevo aquí, seis meses después», a Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, «dos líderes que no entienden cómo negociar ni cómo compartir las responsabilidades de la gobernabilidad». Pese al malestar que pueda tener la ciudadanía respecto a esta situación, ha recordado que el 10-N «hay elecciones y los escaños se van a repartir vayas o no vayas a votar. Lo que hay que hacer no es dejar de votar, sino votar pensando en qué y por qué ha pasado. Y, en Euskadi, pensando en quién defiende más eficazmente los intereses vasco».

Además, asegura que «se avecina un tiempo en el que nuestro autogobierno va a ser cuestionado y la tentación centralizadora estará muy presente. No podemos consentirlo. En ello va no solo nuestra identidad como pueblo sino nuestro bienestar como ciudadanos y ciudadanas».

Como sus compañeros, la candidata del PNV al Senado, Marivel Vaquero, también se ha referido a Sánchez y su gestión en los últimos seis meses, «que ha puesto sus intereses y los del PSOE por delante de los del Estado». Sea como fuere, «el estilo del PNV no tiene nada que ver con el ruido y bronca que viene del Estado». Y a pedido «no enredarnos en ese teatro que no va a ninguna parte. Tenemos que seguir haciendo política comprometida con nuestro pueblo y basada en la honestidad, el respeto y los valores democráticos».

El candidato al congreso Joseba Agirretxea, por su parte, ha señalado que el PNV es «mensajero» del pueblo vasco en Madrid y tiene «un proyecto de pueblo. Solo tenemos una palabra en la cabeza, Euskadi, sus necesidades y sus personas».