Egibar asegura que el futuro de Euskadi «no puede quedar subordinado a un estado fallido» Egibar durante el mitín celebrado en Irun bajo un intenso aguacero / De la Hera El dirigente jeltzale critica en un acto en Irun que EH Bildu «ahora abrace el autogobierno» ELISA LÓPEZ Domingo, 7 abril 2019, 14:19

«El PNV tiene un proyecto propio que no pueda quedar subordinado a un Estado fallido». Con esta palabras Joseba Egibar ha cerrado el acto de precampaña que el partido nacionalista ha protagonizado hoy en Irun y también una semana en la que se han vivido momentos tensos en la escena política vasca y estatal. Bajo una intensa lluvia, el presidente de Gipuzko Buru Batzar y portavoz parlamentario ha defendido «aquí y allí» al PNV y ha reconocido que su formación es «influyente y determinante en Madrid», pero que Euskadi no puede estar ligada a una España que si «para Cataluña es un lastre, ¿para nosotros no?», se ha cuestionado el dirigente jeltzale. También ha arremetido con dureza contra una izquierda abertzale que «ahora abraza el autogobierno porque entiende que es algo a proteger, cuando antes combatió el Estatuto. Necesitaba que el Estatuto fracasara para llevar adelante su propia vía, que estaba impulsada bajo una estrategia político militar». Asimismo, ha reivindicado que «nosotros no somos los únicos vascos pero solo los que hasta ahora hemos defendido nuestras necesidades e intereses». Porque, a su juicio, defender el nuevo estatus «es hacer PNV».

Una amplia representación de dirigentes nacionalistas ha participado en el acto de presentación de la candidatura de Irun para las elecciones mucipales del próximo 26 de mayo, y todos han coincido en señalar que «el voto útil en las próximas elecciones es el del PNV». Junto a Egibar han estado presentes la presidenta el Parlamento Vasco, Bakartxo Tejeria; el candidato al Congreso por Gipuzkoa, Joseba Agirretxea; Eider Mendoza, presidenta de las Juntas Generales de Gipuzkoa; Imanol Lasa, portavoz y diputado de Gobernanza de la institución foral; la diputada de Políticas Sociales, Maite Peña; así como representantes locales, con Xabier Iridoy como cabeza de lista del PNV en Irun.

Agirretxea, por su parte, ha afirmado que no quiere entrar «en un concurso de quién grita más alto 'Gora Euskadi Askatuta ni en uno en el que además el juez es Arnaldo Otegi». Igual que Egibar, el candidato al Congreso por Gipuzkoa ha censurado a EH Bildu por decir que son «decisivos y defienden el autogobierno» y les pregunta que «dónde han estado hasta ahora».