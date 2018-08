Egibar acusa a socialistas y podemitas de ser «minoría obstruccionista»

Joseba Egibar centró su discurso en el autogobierno vasco y los trabajos que se vienen haciendo en la ponencia de autogobierno de la que forma parte como portavoz del PNV. El presidente del Gipuzko Buru Batzar describió la actitud de PSE-EE, Elkarrekin Podemos y PP en la elaboración del nuevo estatus y los calificó de «minoría obstruccionista». Consideró que las propuestas de socialistas y podemitas son «muy llamativas» porque «cuando han visto que hay una coincidencia en las bases y principios saltan las alarmas».

Acusó a ambos partidos de intentar «obstaculizar» el trabajo para el avance de un acuerdo sobre la reforma del Estatuto de Gernika proponiendo que para que se le pueda dar cauce «sean necesarias las dos tercios de la Cámara» y no la mayoría absoluta que marca el actual reglamento. «¿50 parlamentarios sería reflejo de la pluralidad, pero 46 no?», se preguntó. El objetivo del PNV, insistió, es que el nuevo estatus obtenga «el mismo o superior resultado del que tuvo el Estatuto de Gernika». Y añadió: «¿Por qué se obcecan en esas cifras cuando la Constitución española obtuvo el 30,8% de síes en Euskadi?».

«Los buenos y los malos»

Ante la delegación del PDeCAT, encabezada por su presidente, David Bonvehí y Miriam Nogueras, Egibar apuntó que hace 20 años «los malos» éramos los vascos y los catalanes eran «los buenos» y, ahora, es al revés, una clasificación que «hace el Estado», afeó. «Tenemos al mismo Estado enfrente», remarcó. A su juicio, no se trata de quién va más rápido sino de qué es lo que admite ese Estado, de modo que «a nosotros también nos han puesto límite: el artículo 155 no es sólo para ellos, a nosotros también nos afecta; ahí está la amenaza política». «Hay quien nos dice que no enfademos al Estado y a los tribunales pero los principios democráticos deben ser respetados; ese es el planteamiento», apostilló.

Reivindicó que «este pueblo quiere vivir, tiene derecho a pervivir y a decidir su futuro». Reclamó un autogobierno «completo» que conlleve que las instituciones vascas tomen todas las decisiones relativas a la defensa de «nuestros derechos sociales, culturales y económicos».