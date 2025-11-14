Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen del sumario de los sobres con el anagrama del PSOE entregados a Ábalos y Koldo R.C.

Duro alegato del PSOE contra la investigación de los 'sobres de Ferraz': es una «carrera al absurdo»

«Resulta doloroso que, ante la aparente falta de resultados de otras líneas de investigación, se ponga en duda la actuación de un partido político completamente ajeno a cualquier actuación irregular», denuncian los socialistas en su escrito contra la expulsión

Melchor Sáiz-Pardo
Mateo Balín

Melchor Sáiz-Pardo y Mateo Balín

Viernes, 14 de noviembre 2025, 17:32

Comenta

«Resulta doloroso que, ante la aparente falta de resultados de otras líneas de investigación, se ponga en duda la actuación de un partido político ... completamente ajeno a cualquier actuación irregular». El PSOE se rebela ante la investigación de la Audiencia Nacional sobre sus supuestos pagos opacos y «sin soporte documental» a José Luis Ábalos y Koldo García.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Medio centenar de desalojados por un incendio ya extinguido en la subida al faro de Hondarribia
  2. 2 Cuatro detenidos en Ordizia por una brutal agresión a otro hombre que lleva casi dos meses en el hospital
  3. 3 Una histórica empresa vasca de hostelería subasta sus instalaciones para hacer frente a las deudas
  4. 4 Un multimillonario dona 730.000 latas de conserva en la recogida de alimentos: «Quería ayudar de manera diferente»
  5. 5

    Millonarios sin escrúpulos en las cacerías humanas de Sarajevo: «Si un niño de 5 años se ponía a tiro, no se detenían»
  6. 6 La historia que recuerdan en un restaurante junto al mar de Gipuzkoa: «Llegó una familia con los macarrones en un termo»
  7. 7

    Hacer una OPE en euskera o usarlo en el trabajo acreditará el perfil lingüístico
  8. 8 Adiós a un histórico restaurante de Gipuzkoa: un negocio familiar con casi 20 años de trayectoria
  9. 9 Alertan de la presencia de listeria en varios lotes de queso vendidos en Euskadi
  10. 10 Fallece el histórico entrenador Xabier Azkargorta

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Duro alegato del PSOE contra la investigación de los 'sobres de Ferraz': es una «carrera al absurdo»

Duro alegato del PSOE contra la investigación de los &#039;sobres de Ferraz&#039;: es una «carrera al absurdo»