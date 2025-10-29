Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Donostia y Vitoria acogerán el XIX Congreso Internacional sobre el Exilio Vasco

DV

san sebastián.

Miércoles, 29 de octubre 2025, 01:00

Especialistas procedentes de distintas universidades del Estado, Francia y varios países latinoamericanos analizarán esta semana en Donostia y Vitoria las similitudes entre los exiliados de ... la Guerra Civil y quienes hoy se ven obligados a huir de sus países por la violencia o la persecución.

