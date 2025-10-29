Donostia y Vitoria acogerán el XIX Congreso Internacional sobre el Exilio Vasco

Especialistas procedentes de distintas universidades del Estado, Francia y varios países latinoamericanos analizarán esta semana en Donostia y Vitoria las similitudes entre los exiliados de ... la Guerra Civil y quienes hoy se ven obligados a huir de sus países por la violencia o la persecución.

El encuentro, que celebra su decimonovena edición, está organizado por la asociación Hamaikabat y el campus de la EHU en Donostia, con el apoyo de la Diputación Foral de Gipuzkoa, el Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos–Gogora, el Ayuntamiento de Donostia, y el Seminario País Vasco, Europa y América. Las jornadas se desarrollarán desde hoy hasta el viernes.

Las sesiones tendrán lugar en la biblioteca Carlos Santamaría del campus de Ibaeta y en la Facultad de Letras de la EHU en Vitoria. En ambos escenarios se reunirán académicos y expertos internacionales que reflexionarán sobre los paralelismos entre el exilio vasco de 1936-1939 y los desplazamientos forzados provocados por conflictos contemporáneos.

El debate girará en torno a cuestiones como las formas de huida, las redes de apoyo y acogida, o los retos comunes a los que se enfrentan quienes se ven obligados a abandonar su hogar. Según la asociación Hamaikabat, muchas de las experiencias de entonces encuentran un inquietante reflejo en la realidad actual. Entre los temas figuran la memoria visual del exilio infantil vasco, los barcos con refugiados rumbo a México, o la presencia de los 'niños de la guerra' en la literatura.