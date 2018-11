Donostia e Irun acogen hoy dos consultas de Gure Esku Dago sobre el derecho a decidir Las urnas que se utilizarán hoy se presentaron el mes pasado en el Aquarium. / USOZ La plataforma examina la fuerza en la calle de la reivindicación soberanista, que cuenta con el apoyo de PNV y EH Bildu JORGE SAINZ SAN SEBASTIÁN. Domingo, 18 noviembre 2018, 08:33

Un total de 160.457 donostiarras y de 51.618 irundarras están llamados hoy a participar en las consultas de Gure Esku Dago en favor del derecho a decidir. La votación, que no tiene carácter oficial, sí que pondrá a prueba la fortaleza social de la reivindicación soberanista, con el debate sobre las bases del nuevo estatus pactadas en el Parlamento Vasco por PNV y EH Bildu en el candelero. Se trata, además, de la primera votación de Gure Esku Dago en una capital, lo que supone todo un desafío para la plataforma. En las más de 200 consultas organizadas en distintos municipios, de mediano y pequeño tamaño, la media de participación ha sido del 25%. En localidades de más de 25.000 habitantes como Errenteria, Eibar, Getxo o Portugalete, el porcentaje desciende a entre el 12% y el 8%. En todo caso, los portavoces de la plataforma insisten en no fijar una cifra como objetivo de la cita de hoy, sino en la necesidad de socializar el debate sobre si la ciudadanía debe poder decidir el futuro marco político en un referéndum o no.

El censo abarca a los mayores de 16 años, que están llamados a votar en los 37 puntos habilitados en la capital guipuzcoana. Habrá urnas en la calle en todos los barrios, salvo Igeldo y Zubieta. En la localidad fronteriza se han habilitado catorce puntos. También habrá consultas en tres pequeñas localidades vizcaínas, Zalla, Balmaseda y Alonsotegi. Gure Esku Dago espera conservar parte del tirón de la multitudinaria cadena humana del 10 de junio, que reunió a 200.000 personas en toda Euskadi.

La plataforma siempre ha relativizado las modestas cifras de participación cosechadas en las urnas, muchas veces en localidades con gran peso social del nacionalismo vasco. La plataforma que lidera Anjel Oiarbide ha esgrimido la dificultad que supone convocar una cita electoral sin los medios y altavoces oficiales de los gobiernos. No obstante, se muestran satisfechos con los procesos llevados a cabo para organizar las consultas y el «debate y complicidades que crean».

Contraproducente

PNV y EH Bildu apoyan la convocatoria, aunque no ocultan en privado cierto temor a que una participación excesivamente baja pueda resultar contraproducente en la reivindicación del derecho a decidir y ser utilizada por las formaciones constitucionalistas como argumento contra las bases del nuevo estatus. Elkarrekin Podemos deja libertad a sus militantes para acudir o no a votar. En Irun, en manos del PSE-EE desde hace 35 años y donde las fuerzas constitucionalistas han tenido históricamente fuerza, el reto es todavía más difícil.

Entre los apoyos, según comunicó ayer la plataforma, también se encuentran en la capital guipuzcoana los de 33 profesionales del Derecho, entre ellos Iñigo Iruin, Xabier Ezeizabarrena y Maribi Joaristi. Por otra parte, 150 profesionales de la enseñanza han mostrado su respaldo.

Los datos Censo. San Sebastián 160.457, Irun: 51.618. Votan los mayores de 16 años. Votación 37 puntos en la calle en los barrios de Donostia (salvo Igeldo y Zubieta) y 14 en distintas zonas de Irun. Horario Se podrá entre las 9 y las 20 horas. Documentación DNI, pasaporte, carné de conducir o DNI vasco. En estos últimos tres casos debe acompañarse del certificado de empadronamiento. Control Gure Esku Dago cuenta con sistemas informáticos para evitar repeticiones, con juristas que controlarán el proceso y observadores de Cataluña, Escocia y Argentina. En total habrá 2.000 voluntarios.

En Donostia los grupos locales han consensuado una pregunta bastante abierta que facilita la participación: '¿Quieres que la ciudadanía vasca decida su futuro político por sí misma y libremente?' En Irun, los organizadores nucleados en torno a Hartu Hitza han consensuado una pregunta en la que se debe optar entre «un Estado vasco soberano e independiente», un «nuevo estatus dentro del Estado español» o la actual «Comunidad Autónoma Vasca».

En San Sebastián, el líder del PNV de Gipuzkoa, Joseba Egibar, y el secretario general de Sortu, Arkaitz Rodriguez, han votado por anticipado. El alcalde, el jeltzale Eneko Goia, también prevé hoy participar.

En Irun, el regidor socialista José Antonio Santano no tomará parte, aunque ha expresado su respeto a una «iniciativa pacífica». La consulta ha cosechado el apoyo del Real Unión de fútbol, lo que no ha gustado a algunos socios.

Habrá observadores de Cataluña, Escocia o Argentina, entre los que destacan los diputados catalanes de ERC Gabriel Rufián y Joan Tardá, o la presidenta de la ANC Elisenda Paluzie.