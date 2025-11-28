Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

El documental de DV sobre Gregorio Ordóñez se proyectará en los colegios donostiarras

El Ayuntamiento ha aceptado la emisión en una enmienda del PP sin contenido económico incluida en los Presupuestos

Viernes, 28 de noviembre 2025, 00:11

Comenta

Los colegios donostiarras visualizarán el documental producido por el El Diario Vasco sobre Gregorio Ordóñez, el concejal del PP de San Sebastián asesinado por ETA ... en 1995, gracias a una enmienda incluida ayer en los Presupuestos Municipales. El gobierno municipal que lidera el peneuvista Jon Insausti aceptó una enmienda sin contenido económico presentada por el grupo municipal del PP para que los escolares donostiarras visualizaran el documental 'Gregorio Ordóñez, el asesinato que despertó la rebelión'.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Así será la Navidad en San Sebastián: mercadillos, espectáculo con 500 drones, paseo mágico en Miramar y una nueva pista de patinaje
  2. 2 Tres semanas sin Mikel Oyarzabal
  3. 3

    Herido grave un hombre en un incendio en un pabellón abandonado de Lasarte-Oria
  4. 4 La nueva tienda de Ikea que abre en Euskadi: 3.000 metros y 48 empleos directos
  5. 5 El joven que deja su empleo fijo en Mercadona para abrir la única pescadería de su pueblo: «La vida rural también merece luz»
  6. 6 Una vecina de Tolosa pierde 40.000 euros en una estafa de un falso negocio online de patinetes y relojes
  7. 7

    Ábalos y Koldo, a prisión por la trama corrupta que cerca al Gobierno
  8. 8 Cierra un restaurante a orillas del Cantábrico tras 93 años de andadura: «Ahora es tiempo de disfrutar»
  9. 9 Mbappé, Lamine, Griezmann, Moreno y Oyarzabal: la Real pide el voto para su capitán
  10. 10

    Gobierno Vasco, BBK y Kutxabank se alían y presentan una oferta de 500 millones para comprar Ayesa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El documental de DV sobre Gregorio Ordóñez se proyectará en los colegios donostiarras

El documental de DV sobre Gregorio Ordóñez se proyectará en los colegios donostiarras