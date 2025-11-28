El documental de DV sobre Gregorio Ordóñez se proyectará en los colegios donostiarras

Los colegios donostiarras visualizarán el documental producido por el El Diario Vasco sobre Gregorio Ordóñez, el concejal del PP de San Sebastián asesinado por ETA ... en 1995, gracias a una enmienda incluida ayer en los Presupuestos Municipales. El gobierno municipal que lidera el peneuvista Jon Insausti aceptó una enmienda sin contenido económico presentada por el grupo municipal del PP para que los escolares donostiarras visualizaran el documental 'Gregorio Ordóñez, el asesinato que despertó la rebelión'.

En la justificación de la enmienda, el PP recogió que «con motivo del aniversario del asesinato a manos de ETA del edil Gregorio Ordóñez se puso en valor la importancia de que nuestros jóvenes tuvieran conocimiento de la realidad vivida en nuestra ciudad». Así lo entendió el gobierno municipal de PNV-PSE desde las primeras reuniones de la negociación presupuestaria con el PP y se vio que esta enmienda era una de las más fácil inclusión en las cuentas públicas. Finalmente tanto socialistas como jeltzales votaron a favor de ella lo que significa que el Ayuntamiento de la capital guipuzcoana hará gestiones con los centros escolares para llevar a cabo esta iniciativa.

El Gobierno municipal y los populares pretenden que los jóvenes conozcan «la realidad vivida en nuestra ciudad»

Además de esta enmienda, también se aprobó una segunda propuesta sin contenido económico del PP que, con un sentido parecido, facilitará que los institutos y colegios de la ESO visiten el Memorial de las Víctimas del Terrorismo, con sede en Vitoria. La justificación de esta enmienda indica que «con motivo del aniversario de Miguel Ángel Blanco (edil del PP de Ermua secuestrado y asesinado por ETA en 1997) quedó patente el nivel de desconocimiento de los jóvenes de la realidad sufrida por la acción de la banda terrorista. Por ello, creemos indispensable facilitar desde las instituciones publicas la veracidad del relato de lo ocurrido».

Colaboración institucional

Producida por DV, en colaboración con Gogora, la Diputación de Gipuzkoa y el Ayuntamiento de Donostia, la cinta, estrenada el pasado 23 de enero, coincidiendo con el 30 aniversario del asesinato, también fue proyectada hace dos meses en el Festival de Cine de San Sebastián, con gran éxito de público y amplia presencia institucional.

La cinta, de 40 minutos de metraje, está dirigida por el director del periódico, David Taberna; la jefa de Información, Arantxa Aldaz; y el adjunto a la Dirección del periódico, Javier Roldán. La película devuelve al espectador a aquella convulsa Donostia de hace 30 años. 'Gregorio Ordóñez, el asesinato que despertó la rebelión contra ETA' recupera el erizado clima político de 1995 para analizar las circunstancias que desembocaron el crimen y las consecuencias que alumbró.

El filme cuenta con varios testimonios, entre ellos los de la propia viuda de Ordóñez, Ana Iríbar, y Javier Ordóñez, que apenas tenía 14 meses de vida cuando ETA le arrebató a su padre. Otro testimonio impactante es el de la hemana del edil, Consuelo.