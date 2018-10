La división del soberanismo en Cataluña preocupa a la izquierda abertzale En Gernika. Otegi y las parlamentarias Agirre e Iriarte, con Puigdemont en 2016. / L . TEJIDO / EFE La batalla interna entre JxCat, ERC y CUP perjudica su estrategia de crear un caldo de cultivo social en Euskadi para un futuro proceso independentista JORGE SAINZ SAN SEBASTIÁN. Domingo, 7 octubre 2018, 08:29

La división entre los independentistas catalanes preocupa en la izquierda abertzale. La falta de una estrategia común entre Junts per Catalunya (JxCat), ERC y las CUP es observada con gran inquietud por el espectro independentista vasco, que entiende que estas disonancias dificultan articular una «dirección estratégica» para avanzar en la senda soberanista y dar respuesta a «la demanda social de los catalanes en la calle», según fuentes de este sector. Al mismo tiempo, las dudas en Cataluña no ayudan a la coalición EH Bildu, que integra a Sortu, a crear en Euskadi un caldo de cultivo social mayoritario para acumular fuerzas en torno a un futuro proceso soberanista vasco.

Los dirigentes abertzales que han viajado en los últimos tiempos a Cataluña, o han podido contactar en persona con los distintos líderes secesionistas, han constatado las tensiones en el seno del independentismo catalán, que han alcanzado su cénit esta semana tras desmarcarse ERC del ultimátum del president Quim Torra al Gobierno de Pedro Sánchez. Un diagnóstico que ha dejado preocupados a los responsables de la izquierda abertzale, ya que entienden que esa situación es un lastre para el independentismo, que se enfrenta al reto de volver a «cohesionarse» en Cataluña y recuperar el ímpetu de hace un año.

EH Bildu fue una de las formaciones que con más entusiasmo saludó hace doce meses el proceso rupturista catalán, reconociendo oficialmente incluso la declaración unilateral de independencia del 27 de octubre. Desde aquella fecha, el soberanismo catalán ha dibujado una trayectoria errática, con la fuga del expresident Carles Puigdemont a Bruselas, mientras algunos de los principales dirigentes del procés, con Oriol Junqueras a la cabeza, acababan en prisión. Esta disparidad de situaciones comenzó a abrir brecha en el soberanismo. La presentación por separado a las elecciones de diciembre o los desmarques de la CUP también han sido otros factores de discrepancia que no gustan a la izquierda abertzale.

EH Bildu, la entente que engloba a Sortu, EA, la disuelta Aralar, Alternatiba e independientes, sigue de cerca la coyuntura catalana, ya que mantiene interlocución política con todo el arco nacionalista catalán, desde la CUP al PDeCAT. Su líder, Arnaldo Otegi, tuvo incluso en su día oportunidad de hablar con Puigdemont en Bruselas.

La izquierda abertzale siempre se ha mostrado en público respetuosa con los pasos dados por el independentismo catalán, como ocurrió el pasado 1 de octubre en el primer aniversario del referéndum. Entienden que el complicado horizonte judicial al que se enfrentan, tanto los fugados como los presos, obstaculiza el trabajo en común. De hecho, EH Bildu explora la opción de ir en coalición con alguna fuerza catalana a las elecciones europeas de mayo.

«Sincronizar los relojes»

En todo caso, el independentismo vasco patrocina otra vía para Euskadi, al calor del acuerdo de bases de PNV y EH Bildu sobre el nuevo estatus. Un pacto entre nacionalistas vascos que no es rupturista, pero que defiende que Euskadi es una nación, el derecho a decidir y una relación bilateral en igualdad con España. Pero más allá de que en el País Vasco EH Bildu siga su propia línea diferente de Cataluña, consciente de que no hay músculo social suficiente a día de hoy para emprender un proceso unilateral y rupturista, la coalición sí cree que «sincronizando sus relojes», como sostienen Otegi o el responsable de Estrategia de Sortu, Rafa Díez Usabiaga, se puede forzar al Estado español a tener que moverse.

Se trataría de una acumulación de fuerzas sociales en favor de la independencia a medio plazo, para poder abordar en el futuro en Euskadi un proceso independentista si el Estado español sigue sin acordar un referéndum soberanista. La izquierda abertzale hace el diagnóstico de que a día de hoy en el País Vasco no hay un apoyo social en favor de un proceso soberanista como en Cataluña y que se trata de ir dando pasos, como el acuerdo del nuevo estatus con el PNV, de cara a ir construyendo futuras mayorías y poder ir desgastando «muros que levante el Estado». Las dudas y enfrentamientos en Cataluña entre el independentismo, sin embargo, no contribuyen a esa estrategia, sino a reforzar la posición de partidos como el PP o Ciudadanos, sostienen los medios consultados.

El momento es crucial, ya que por vez primera en los últimos años, el mundo de Sortu observa una revitalización de las movilizaciones sociales, impulsadas por el movimiento feminista o de las pensiones, pero que también afecta al derecho a decidir e impulsadas por grupos como Gure Esku Dago. Un diagnóstico que también destacó, por ejemplo, el líder de esta formación, Arkaitz Rodríguez, en la reciente conferencia política del partido de la izquierda abertzale.

No es la primera vez que el independentismo vasco acoge con desagrado posiciones de los nacionalistas catalanes. Ya en marzo, la izquierda abertzale no ocultó su desconcierto con la decisión de la CUP de no apoyar al entonces candidato de JxCat a presidente, Jordi Turull, frustrando su investidura antes de que declarara ante el Tribunal Supremo y fuese encarcelado. Hasta Sortu, formación 'hermana' de los cuperos, entendió que en la encrucijada independentista cabía apoyar a Turull pese a su pasado en Convergència, partido salpicado por la corrupción, ya que estaba en juego sortear la presión del Estado y la justicia española.