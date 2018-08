LAB se distancia de la estrategia de ELA y evita romper los puentes con el PNV Txiki Muñoz (ELA) y Garbiñe Aranburu (LAB), en una concentración por Cataluña celebrada en San Sebastián. / MICHELENA El sindicato de Txiki Muñoz tensa la cuerda con la central abertzale y el Gobierno Vasco, y EH Bildu teme que así se dificulten los acuerdos en clave soberanista JORGE SAINZ SAN SEBASTIÁN. Lunes, 6 agosto 2018, 06:37

El rediseño de las estrategias del nacionalismo vasco por la crisis política de Cataluña también tiene su vertiente sindical. Las dos principales centrales vascas, y también del abertzalismo, ELA y LAB, se están alejando en los últimos meses. En el fondo de este distanciamiento subyacen dos estrategias diferentes a la hora de abordar el futuro del nacionalismo vasco. Mientras ELA prioriza la confrontación sindical y social con el Gobierno Vasco y el PNV, aun a riesgo de romper todos los puentes políticos con los peneuvistas, el sindicato de la izquierda abertzale es más partidario de mantener la pelea laboral pero sin tensar del todo la cuerda con los jeltzales, en el deseo de dejar la puerta abierta a futuros pactos soberanistas entre EH Bildu y los peneuvistas.

Reflejo de esta pugna soterrada han sido las duras críticas de la central de Txiki Muñoz a LAB por sus acuerdos con el Ejecutivo autonómico en la educación pública, y que sirvieron para desconvocar las huelgas en el último tramo del curso, o el documento del Aberri Eguna de ELA que incluía una dura e inhabitual crítica a EH Bildu, a la que advertía de su error por persistir en tender la mano al PNV para futuros «acuerdos de país». La posición de ELA no ha pasado inadvertida en la izquierda abertzale, que la enmarca principalmente en una estrategia de puro cálculo «electoralista» en clave sindical para hacerse con un mayor número de delegados, según fuentes independentistas.

En el mundo de EH Bildu comparten la necesidad de dar la batalla en la calle, a través de manifestaciones y huelgas, al Gobierno Vasco en busca de mejoras para los trabajadores y servicios públicos. Pero creen que en esa estrategia no se pueden arrasar las relaciones con el PNV, «el principal partido del país en estos momentos», recuerdan desde la izquierda abertzale y factor «clave» para futuras alianzas en clave soberanista. Y menos en el actual contexto de «involución en el Estado, como se está viendo en Cataluña» y en un momento en que las fuerzas abertzales han alcanzado acuerdos de calado sobre las bases del nuevo estatus en la ponencia de autogobierno del Parlamento Vasco. Ello sin perjuicio de las críticas de EH Bildu a los peneuvistas, al considerar que con el conflicto catalán están a la «defensiva» a la hora de avanzar a la soberanía. Por ello, la izquierda abertzale no entiende la postura de ELA de apretar al extremo la confrontación sindical con el Gobierno Vasco aun a riesgo de llevarse por delante la relación con el partido jeltzale. Una estrategia a la que no se sumará LAB, pese a las críticas de la organización de Txiki Muñoz, y aunque eso debilite la unidad sindical, clave en épocas anteriores en todo lo relacionado con la construcción nacional vasca.

Conflicto en Educación

En el conflicto de la Educación pública, por ejemplo, el sindicato de Garbiñe Aranburu ha logrado acuerdos junto al resto de sindicatos de la enseñanza para acabar con las largas huelgas, escenario en el que se movía ELA. En los últimos años, ni siquiera salen juntos a la calle en las manifestaciones del 1 de mayo. Tampoco gustó a los de Txiki Muñoz que su sindicato hermano se sentara con la patronal y el Gobierno Vasco en la mesa sobre la brecha salarial, por mucho que LAB lo hiciera de forma crítica y enseguida se descabalgara.

La izquierda abertzale enmarca ciertas actitudes de ELA en el puro «electoralismo sindical»

El exlíder de LAB Rafa Díez ha venido insistiendo en conceptos de unidad como Txiberta o Maltzaga

Son significativas, en este contexto, las palabras que ha repetido en distintos medios el exsecretario general de LAB y actual responsable de Orientación Estratégica de Sortu, Rafa Díez Usabiaga, en sus primeras declaraciones tras salir de la cárcel hace algo más de un año. Díez Usabiaga, una de las principales cabezas pensantes en el seno de la izquierda abertzale, ha machacado conceptos de la unidad entre soberanistas como el de articular con la sociedad un «Txiberta 2», en alusión a la histórica reunión durante la Transición (1977), en el emblemático hotel de Anglet, de las distintas sensibilidades abertzales en busca de una unidad de acción que finalmente no se dio, al discrepar el PNV y el mundo de ETA sobre la necesidad de la lucha armada, entre otras cuestiones.

Díez Usabiaga ha rescatado, asimismo, la metáfora acuñada por Telesforo Monzón de 'Maltzaga', el barrio eibarrés que es un cruce de caminos. El histórico dirigente aber-tzale defendía la necesidad de que las distintas fuerzas nacionalistas vascas, tanto políticas como sindicales y sociales, avanzaran juntas hacia un punto concreto de mínimos, y que luego cada uno decida el modelo económico y social por el que quiere seguir avanzando. «Que decidan si quieren apearse en Maltzaga o seguir hasta Eibar, como nosotros», siguiendo con la teoría de Monzón.

El factor Cataluña

Con estos mensajes, Díez Usabiaga y el mundo de Sortu inciden en la necesidad de la unidad abertzale. Defienden que, ante la crisis de Cataluña y los límites que evidenció para Euskadi la aplicación por España del artículo 155 de la Constitución, hay que abrir un «cuarto intento» para pasar de la fase de la autonomía a la de la soberanía. Un nuevo punto de inflexión siguiendo la estela de intentos anteriores como el proceso de Lizarra Garazi, en el que Díez Usabiaga y José Elorrieta (ELA) fueron pieza clave al dar juntos por agotado el marco estatutario, el plan Ibarretxe o las conversaciones de Loiola del proceso de paz de 2006.

Pese a que la unidad de acción de ELA y LAB se ha resentido en estos últimos meses, se mantienen vías de colaboración, no exentas de alguna fricción, como en la cadena humana de junio de Gure Esku Dago por el derecho a decidir, o en la denuncia de las acciones judiciales contra los dirigentes secesionistas catalanes, amén de colaborar en distintos ámbitos laborales.