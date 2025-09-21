De los discursos a las llamadas al boicot, radiografía a las declaraciones del choque político sobre Gaza e Israel Repasamos cronológicamente las frases de los diferentes partidos políticos en estos últimos quince días envueltos entre las protestas contra el genocidio

DV Domingo, 21 de septiembre 2025, 00:19 Comenta Compartir

Las protestas en Bilbao contra la participación del equipo de Israel en la Vuelta fueron el prólogo de un mes de septiembre envuelto entre las manifestaciones propalestina y las llamadas al boicot al estado hebreo. La Vuelta no pudo terminar su última etapa en Madrid en mitad de un clima de incidentes, un inédito parón que dio la vuelta al mundo. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mostró su apoyo a las protestas por Gaza, horas antes de que se tuviera que cancelar el final de la carrera, lo que ha desatado una batalla política que continúa, con declaraciones por parte de todos los partidos.

Repasamos cronológicamente los discursos y las principales declaraciones.

«Conozco las cuentas de CAF y podrían prescindir del contrato con Israel. Colaborar en algunos proyectos te puede eliminar de otros» (02/09/2025) Arnaldo Otegi Secretario general de EH Bildu

«Quizá haya que hacer una reflexión ética –sobre el contrato de CAF en Israel–. Se firmó en 2019 respetando la ley internacional y las normas de la ONU» (03/09/2025) Imanol Pradales Lehendakari

«Euskal Herria ha demostrado que es un referente mundial en la lucha por los derechos, la solidaridad y la libertad» (03/09/2025) Arnaldo Otegi Secretario general de EH Bildu

«Hemos demostrado en La Vuelta que también podemos ser una referencia por comportamientos incívicos» (03/09/2025) Bingen Zupiria Consejero de Seguridad

«No fue nada edificante ver que las protestas se convertían en algo poco pacífico. Se puede mostrar indignación sin poner en riesgo la seguridad de todos los ciclistas» (04/09/2025) Imanol Pradales Lehendakari

«Las palabras de Otegi sobre CAF son un ejercicio de demagogia económica, ligereza y frivolidad sobre las cuentas de una empresa comprometida con Gipuzkoa» (05/09/205) Eider Mendoza Diputada general de Gipuzkoa

«Presentamos nueve medidas de presión contra el genocidio en Gaza para que España esté en el lado correcto de la historia» (08/09/2025) Pedro Sánchez Presidente del Gobierno de España

«Que no van a parar hasta aniquilar a Israel, tú dile a Israel que vaya a negociar con Hamás con flores y magdalenas» (09/09/2025) Isabel Díaz Ayuso Presidenta de la Comunidad de Madrid

«No me gusta lo que veo, pero para mí no existe un genocidio en Gaza (...) porque genocidio fue el del pueblo judío durante la Segunda Guerra Mundial» (09/09/2025) José Luis Martínez-Almeida Alcalde de Madrid

«Respeto absoluto a los deportistas pero también admiración a un puebloespañol que se moviliza por la causa palestina» (14/09/2025) Pedro Sánchez Presidente del Gobierno de España

«El Gobierno ha inducido la no finalización de La Vuelta, en un ridículo internacional televisado» (14/09/2025) Alberto Núñez Feijoó Presidente del PP

«Todas las protestas son legítimas, pero las palabras del presidente Sánchez son una irresponsabilidad» (17/09/2025) Eneko Goia Alcalde de Donostia

«Oriente Medio es más seguro ahora. Si Israel perdiese, sería poner al mundo occidental en el borde de la derrota total» (17/09/2025) José María Aznar Expresidente del Gobierno de España

«Ya está bien de señalar y hacer demagogia con este tema. Las empresas e instituciones vascas no son cómplices» (18/09/2025) Imano Pradales Lehendakari

Temas

Israel

Gaza