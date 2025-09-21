Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

De los discursos a las llamadas al boicot, radiografía a las declaraciones del choque político sobre Gaza e Israel

Repasamos cronológicamente las frases de los diferentes partidos políticos en estos últimos quince días envueltos entre las protestas contra el genocidio

DV

Domingo, 21 de septiembre 2025, 00:19

Las protestas en Bilbao contra la participación del equipo de Israel en la Vuelta fueron el prólogo de un mes de septiembre envuelto entre las manifestaciones propalestina y las llamadas al boicot al estado hebreo. La Vuelta no pudo terminar su última etapa en Madrid en mitad de un clima de incidentes, un inédito parón que dio la vuelta al mundo. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mostró su apoyo a las protestas por Gaza, horas antes de que se tuviera que cancelar el final de la carrera, lo que ha desatado una batalla política que continúa, con declaraciones por parte de todos los partidos.

Repasamos cronológicamente los discursos y las principales declaraciones.

Imagen - «Conozco las cuentas de CAF y podrían prescindir del contrato con Israel. Colaborar en algunos proyectos te puede eliminar de otros» (02/09/2025)

«Conozco las cuentas de CAF y podrían prescindir del contrato con Israel. Colaborar en algunos proyectos te puede eliminar de otros» (02/09/2025)

Arnaldo Otegi

Secretario general de EH Bildu

Imagen - «Quizá haya que hacer una reflexión ética –sobre el contrato de CAF en Israel–. Se firmó en 2019 respetando la ley internacional y las normas de la ONU» (03/09/2025)

«Quizá haya que hacer una reflexión ética –sobre el contrato de CAF en Israel–. Se firmó en 2019 respetando la ley internacional y las normas de la ONU» (03/09/2025)

Imanol Pradales

Lehendakari

Imagen - «Euskal Herria ha demostrado que es un referente mundial en la lucha por los derechos, la solidaridad y la libertad» (03/09/2025)

«Euskal Herria ha demostrado que es un referente mundial en la lucha por los derechos, la solidaridad y la libertad» (03/09/2025)

Arnaldo Otegi

Secretario general de EH Bildu

Imagen - «Hemos demostrado en La Vuelta que también podemos ser una referencia por comportamientos incívicos» (03/09/2025)

«Hemos demostrado en La Vuelta que también podemos ser una referencia por comportamientos incívicos» (03/09/2025)

Bingen Zupiria

Consejero de Seguridad

Imagen - «No fue nada edificante ver que las protestas se convertían en algo poco pacífico. Se puede mostrar indignación sin poner en riesgo la seguridad de todos los ciclistas» (04/09/2025)

«No fue nada edificante ver que las protestas se convertían en algo poco pacífico. Se puede mostrar indignación sin poner en riesgo la seguridad de todos los ciclistas» (04/09/2025)

Imanol Pradales

Lehendakari

Imagen - «Las palabras de Otegi sobre CAF son un ejercicio de demagogia económica, ligereza y frivolidad sobre las cuentas de una empresa comprometida con Gipuzkoa» (05/09/205)

«Las palabras de Otegi sobre CAF son un ejercicio de demagogia económica, ligereza y frivolidad sobre las cuentas de una empresa comprometida con Gipuzkoa» (05/09/205)

Eider Mendoza

Diputada general de Gipuzkoa

Imagen - «Presentamos nueve medidas de presión contra el genocidio en Gaza para que España esté en el lado correcto de la historia» (08/09/2025)

«Presentamos nueve medidas de presión contra el genocidio en Gaza para que España esté en el lado correcto de la historia» (08/09/2025)

Pedro Sánchez

Presidente del Gobierno de España

Imagen - «Que no van a parar hasta aniquilar a Israel, tú dile a Israel que vaya a negociar con Hamás con flores y magdalenas» (09/09/2025)

«Que no van a parar hasta aniquilar a Israel, tú dile a Israel que vaya a negociar con Hamás con flores y magdalenas» (09/09/2025)

Isabel Díaz Ayuso

Presidenta de la Comunidad de Madrid

Imagen - «No me gusta lo que veo, pero para mí no existe un genocidio en Gaza (...) porque genocidio fue el del pueblo judío durante la Segunda Guerra Mundial» (09/09/2025)

«No me gusta lo que veo, pero para mí no existe un genocidio en Gaza (...) porque genocidio fue el del pueblo judío durante la Segunda Guerra Mundial» (09/09/2025)

José Luis Martínez-Almeida

Alcalde de Madrid

Imagen - «Respeto absoluto a los deportistas pero también admiración a un puebloespañol que se moviliza por la causa palestina» (14/09/2025)

«Respeto absoluto a los deportistas pero también admiración a un puebloespañol que se moviliza por la causa palestina» (14/09/2025)

Pedro Sánchez

Presidente del Gobierno de España

Imagen - «El Gobierno ha inducido la no finalización de La Vuelta, en un ridículo internacional televisado» (14/09/2025)

«El Gobierno ha inducido la no finalización de La Vuelta, en un ridículo internacional televisado» (14/09/2025)

Alberto Núñez Feijoó

Presidente del PP

Imagen - «Todas las protestas son legítimas, pero las palabras del presidente Sánchez son una irresponsabilidad» (17/09/2025)

«Todas las protestas son legítimas, pero las palabras del presidente Sánchez son una irresponsabilidad» (17/09/2025)

Eneko Goia

Alcalde de Donostia

Imagen - «Oriente Medio es más seguro ahora. Si Israel perdiese, sería poner al mundo occidental en el borde de la derrota total» (17/09/2025)

«Oriente Medio es más seguro ahora. Si Israel perdiese, sería poner al mundo occidental en el borde de la derrota total» (17/09/2025)

José María Aznar

Expresidente del Gobierno de España

Imagen - «Ya está bien de señalar y hacer demagogia con este tema. Las empresas e instituciones vascas no son cómplices» (18/09/2025)

«Ya está bien de señalar y hacer demagogia con este tema. Las empresas e instituciones vascas no son cómplices» (18/09/2025)

Imano Pradales

Lehendakari

