En directo: Los familiares de las víctimas ya están en la Ciudad de las Artes de Valencia para el funeral de Estado

16:18

Las familias de las víctimas estaban convocadas a las 16 horas junto al puente de l’Assut de l’Or. Cuatro minutos antes, ya han sido requeridas para acceder. Han aparecido familiares de Javier Sánchez y su hijo Javi, padre e hijo fallecidos en un desplome en Sot de Chera. También un vecino que perdió a su padre en Benetússer. “Venimos por respeto a mi familia, si viene (en referencia a los representantes políticos) a darme la mano, me giraré”, afirman.