En directo | El fiscal general niega todos los cargos de revelación de secretos en el inicio del juicio
La vista oral que comienza a las 10 horas de la mañana de este lunes se extenderá durante seis días repartidos en dos semanas
Lunes, 3 de noviembre 2025, 10:08
11:20
La abogada del fiscal general sostiene que el auto de procesamiento que considera «indicio relevante» el borrado del móvil por parte de García Ortiz vulnera radicalmente su «presunción de inocencia», porque no se ha podido probar la naturaleza de la citada eliminación de sus comunicaciones.
11:12
«No hay indicios de que el fiscal general del Estado recibiera consignas políticas de Presidencia de Gobierno» para revelar el correo de la defensa de González Amador, sostiene su abogada Consuelo Castro. «Es hoy en día que no sabemos qué filtró García Ortiz, de qué tiene que defenderse», prosigue la abogada del Estado.
11:07
Derechos que se han vulnerado del fiscal general en la fase de instrucción, según su defensa: derecho a la intimidad, a un proceso justo con todas las garantías y a la presunción de inocencia, porque se trató de una instrucción «prejuiciosa y sesgada», que partió de la base de que García Ortiz era culpable.
11:03
Los magistrados del Tribunal Supremo Andrés Martínez Arrieta y Manuel Marchena. Efe
11:02
Castro sostiene que el acceso autorizado por el juez Hurtado a los dispositivos del fiscal general, la intención de intervenir elementos de su intimidad recogidos en sus dispositivos electrónicos personales y profesionales, vulneró derechos fundamentales del procesado.
10:55
La abogada del Estado Consuelo Castro, en defensa de García Ortiz, reclama al tribunal varias nulidades por parte del instructor del caso, Ángel Hurtado, entre ellos el auto de entrada y registro a su despacho de la Policía Judicial el 30 de octubre de 2024. «Fue una incautación indiscriminada, más allá de lo que reflejaba la orden del juez»
10:48
La teniente fiscal del Supremo, que defiende la absolución de García Ortiz, considera que el Gobierno de Díaz Ayuso, su jefe de Gabinete Miguel Ángel Rodríguez y el diario El Mundo construyeron un «relato deliberado para perjudicar al fiscal general del Estado»
10:32
El presidente del tribunal, Andrés Martínez Arrieta, pregunta al fiscal general del Estado si reconoce los hechos de la acusación leídos por la letrada de la administración de Justicia y éste contesta que «no».
10:19
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, junto a sus abogado durante la primera jornada del juicio. Efe
10:08
Comienza el juicio. El fiscal general se sienta en estrados para evitar la imagen del banquillo. Álvaro García Ortiz se sitúa junto a la Abogacía del Estado (su defensora) y la Fiscalía. Se trata, en cualquier caso, de una imagen inédita.
09:17
Todo este juicio, en el que el fiscal general se enfrenta a peticiones de prisión de hasta seis años de cárcel, gira alrededor de lo ocurrido la noche y la mañana del 13 y 14 de marzo de 2024, cuando se filtró el contenido del mail en el que Carlos Neira, el abogado del novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González, reconocía que su cliente había cometido dos delitos fiscales. Las acusaciones populares, particular y el juez instructor del caso, Ángel Hurtado, sostienen que García Ortiz fue el responsable de filtrar a la prensa ese correo electrónico.
09:13
La vista oral que comienza a las 10 horas de la mañana de este lunes se extenderá durante seis días repartidos en dos semanas. En este tiempo comparecerá una cuarentena de testigos, amén del imputado, cuyo interrogatorio está programado para el miércoles de la semana que viene. García Ortiz tendrá la ventaja de declarar conociendo ya el testimonio de todos los protagonistas de este caso.
09:08
Jornada histórica este 3 de noviembre de 2025 en el mundo judicial español. Por primera vez, un fiscal general del Estado, y además en ejercicio, se sienta en el banquillo de los acusados. El juicio contra Álvaro García Ortiz, acusado de un delito de revelación de secretos, empieza hoy en el Tribunal Supremo.
-
