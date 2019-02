Directo | Jordi Cuixart: «Yo soy un preso político, no un político preso»

Melchor Saiz Pardo

"Que ninguno se marcha de la Rambla con Gran Vía. Llegará en breve avituallamiento", escribió a las tres de la tarde del 20 de septiembre. El fiscal le pregunta si ya sabía a aquella hora que ya habían destrozado siete coches de la Guardia Civil. "No hay relación entre el tuit y los coches", afirma. Dice que cuando él llegó a las diez ya vio a "corresponsales" encima de los coches. "No era una de las convocatorias que nos gustan", dice. Cuixart señala que no fue consciente hasta la noche de la vandalización de los vehículos. "Fue meramente anecdótico", apunto. "No me satisface ver daños en ninguna parte. Tampoco a los policías del 1-O rompiendo las puertas de los colegios". Señala que lamentó aquellos daños. "Todo ha quedado ocultado por unos vehículos. Fue una ruptura de la actitud no violenta del movimiento soberanista No es propia del civismo del movimiento soberanista", señala.