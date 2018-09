Los diputados suspendidos por Llarena retienen su acta Raül Romeva (i), Oriol Junqueras (c) y Jordi Turull. / Albert Gea (Reuters) JxCat y ERC pactan que los seis parlamentarios sancionados designen a alguien de su grupo para que haga sus funciones CRISTIAN REINO Barcelona Jueves, 27 septiembre 2018, 00:22

JxCat y Esquerra llegaron este miércoles a un acuerdo que permitirá desencallar la situación de bloqueo que sufre el Parlamento catalán. La Cámara catalana permanece cerrada a cal y canto desde julio porque los grupos secesionistas no habían sido capaces de pactar cómo aplicar la suspensión decretada por el juez Llarena de los seis diputados que están procesados: Carles Puigdemont, Jordi Sànchez, Jordi Turull, Josep Rull, Oriol Junqueras y Raül Romeva.

Los independentistas presentaron este miércoles el acuerdo, que implica que los diputados mantienen sus actas, pero pierden sus derechos, como cobrar un sueldo. Desde julio no lo cobran, aunque sí cotizan a la Seguridad Social.

En el pleno del Parlamento catalán del martes que viene votará dos resoluciones. En la primera, se someterá a votación si la Cámara rechaza o no la «suspensión de los derechos y deberes parlamentarios». Es una declaración que no tiene efectos prácticos, aunque supone un desafío a la resolución del juez.

El segundo texto señala que mientras dure la situación judicial actual y no se resuelvan los recursos presentados por las defensas, «los derechos parlamentarios» de los seis diputado suspendidos «podrán ser ejercidos por el miembro del grupo parlamentario que los interesados designen». JxCat presentó el acuerdo como un no acatamiento del auto de Llarena. «Por supuesto que no se está acatando» al Supremo, afirmaron los neoconvergentes.

Ciudadanos afirmó que el acuerdo supone una vuelta «al escenario de desobediencia que vivimos hace un año en el Parlament». «Pretenden -añadió el partido naranja-que los políticos voten si cumplen o no la ley. Bochornoso».

El auto del juez Llarena proponía como fórmula la sustitución temporal. Una figura inédita que en la práctica será como una delegación de voto. Pero JxCat y ERC han evitado el concepto de sustitución.