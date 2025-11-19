Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El excomisionado de la dana José María Ángel Irene Marsilla

La Diputación de Valencia sostiene que el excomisionado de la dana ganó 163.000 euros extras con su título falso

La Corporación trata de que la Audiencia reabra la causa contra el excomisionado de la dana por un delito de estafa

A. Rallo

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 12:16

Comenta

La Diputación de Valencia agota sus oportunidades para reabrir la causa contra el excomisionado de la dana José María Ángel por el uso de un supuesto título falso ... a lo largo de su dilatada carrera en la Administración. El juez archivó la causa al determinar que el delito, la falsificación del título, es un ilícito de carácter instantáneo y estaba prescrito con independencia de los efectos que esa acción deparara a lo largo del tiempo. Desde este punto de vista el delito estaría notablemente prescrito al margen de cualquier duda ya que los hechos se sitúan a mediados de los ochenta, en el germen de estas instituciones provinciales.

