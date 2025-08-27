Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Iosu Arraiz, el director foral de Estrategia y del curso, junto con la diputada general, Eider Mendoza

La Diputación de Gipuzkoa debatirá sobre cómo «combatir las corrientes populistas»

La institución foral abrirá el nuevo curso político, en el marco de los Cursos de Verano de EHU, con una jornada en la que expertos debatirán el 5 de septiembre sobre «la incertidumbre y democracia» en estos tiempos

Borja Alonso

Miércoles, 27 de agosto 2025, 14:06

La Diputación Foral de Gipuzkoa dará comienzo a este nuevo curso político con una jornada de debate y reflexión en la que expertos de referencia ... internacional tratarán temas como «la realidad geopolítica actual, la evolución de las democracias en el siglo XXI, la desinformación y la inteligencia o la forma en la que las administraciones públicas están afrontando esta realidad». La jornada se celebrará en el palacio Miramar de Donostia el próximo 5 de septiembre, en el marco de los Cursos de Veranos de EHU. El director foral de Estrategia, Iosu Arraiz, ha informado al respecto que durante el debate se buscará «combatir la desafección, la polarización y las corrientes populistas en un contexto de creciente incertidumbre global».

