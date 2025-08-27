La Diputación de Gipuzkoa debatirá sobre cómo «combatir las corrientes populistas»

La Diputación Foral de Gipuzkoa dará comienzo a este nuevo curso político con una jornada de debate y reflexión en la que expertos de referencia ... internacional tratarán temas como «la realidad geopolítica actual, la evolución de las democracias en el siglo XXI, la desinformación y la inteligencia o la forma en la que las administraciones públicas están afrontando esta realidad». La jornada se celebrará en el palacio Miramar de Donostia el próximo 5 de septiembre, en el marco de los Cursos de Veranos de EHU. El director foral de Estrategia, Iosu Arraiz, ha informado al respecto que durante el debate se buscará «combatir la desafección, la polarización y las corrientes populistas en un contexto de creciente incertidumbre global».

Según ha explicado Arraiz, este Curso de Verano nace de la «preocupación» de la Diputación en torno «al auge de corrientes populistas, autoritarias y xenófobas» en el conjunto del mundo y de Europa, que, «junto con las transformaciones sociales y tecnológicas de nuestro tiempo», buscan «dañar la democracia y las instituciones democráticas», según ha lamentado. De ahí que la institución foral quiera abrir un espacio para la «reflexión y el intercambio de ideas» al respecto, con el objeto de recabar la visión de personas expertas en la materia que son referencia en el ámbito internacional.

«El conjunto de la sociedad tenemos la responsabilidad de activar y de profundizar en iniciativas y en políticas que combatan la desafección hacia las instituciones y defiendan valores democráticos como la tolerancia, el diálogo, la paz y la colaboración como forma de dar respuesta a los desafíos sociales y económicos en los que estamos inmersos. Gipuzkoa quiere seguir profundizando en los valores comunitarios que nos caracterizan como territorio», ha expresado el director foral.

La jornada empezará junto con la diputada general de Gipuzkoa, Eider Mendoza, que abrirá el curso bajo el título de 'Repensar y construir la democracia en un contexto del orden internacional en transformación'. La vicerrectora de EHU, Juana Goizueta, y el propio Arraiz también participarán en la apertura institucional.