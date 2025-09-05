Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Agentes de la UCO con cajas se dirigen a la sede de Servinabar el pasado 10 de junio para iniciar el registro. L. Domaica

La Diputación de Gipuzkoa asegura que no ha firmado ningún contrato con la empresa Servinabar

No considera necesaria una auditoría sobre las relaciones contractuales de los últimos años que había pedido EH Bildu

A. S.

San Sebastián

Viernes, 5 de septiembre 2025, 02:00

La Diputación de Gipuzkoa ha negado que desde la institución foral haya existido ningún tipo de relación administrativa o contractual con la empresa Servinabar, que ... se encuentra en el oro del huracán de la investigación por posibles mordidas gestionadas, según el informe policial de la UCO, por el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, que se encuentra en prisión provisional por este asunto ya que el juez considera que existe riesgo de destrucción de pruebas. Según la UCO, Cerdán firmó un contrato privado en 2016 por el que adquiría el 45% de las acciones de Servinabar. Tanto la compañía como el propio Cerdán han negado este extremo.

