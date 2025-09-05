La Diputación de Gipuzkoa asegura que no ha firmado ningún contrato con la empresa Servinabar
No considera necesaria una auditoría sobre las relaciones contractuales de los últimos años que había pedido EH Bildu
A. S.
San Sebastián
Viernes, 5 de septiembre 2025, 02:00
La Diputación de Gipuzkoa ha negado que desde la institución foral haya existido ningún tipo de relación administrativa o contractual con la empresa Servinabar, que ... se encuentra en el oro del huracán de la investigación por posibles mordidas gestionadas, según el informe policial de la UCO, por el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, que se encuentra en prisión provisional por este asunto ya que el juez considera que existe riesgo de destrucción de pruebas. Según la UCO, Cerdán firmó un contrato privado en 2016 por el que adquiría el 45% de las acciones de Servinabar. Tanto la compañía como el propio Cerdán han negado este extremo.
En una respuesta al grupo juntero de Elkarrekin Podemos, la Diputación responde a una petición de la Mesa de las Juntas Generales del pasado de julio de 2025, que adoptó el acuerdo de solicitar a la institución foral información sobre las licitaciones adjudicaciones y contratos, incluidos los contratos menores, por parte de la Diputación y los organismos, sociedades y demás entidades. Según la información suministrada, los departamentos forales así como los organismos autónomos, sociedades mercantiles forales y fundaciones, han respondido que no existe ni ha existido ningún tipo de relación administrativa ni contractual con la.
La Diputación también ha respondido negativamente a la petición de auditoría pedida por EH Bildu al señalar la diputada foral de Gobernanza, Irune Berasaluze (PNV), que ya existen mecanismos de control ordinarios, incluyendo la fiscalización previa del interventor, los informes periódicos, la supervisión de la mesa de contratación y el control económico-administrativo, incluidas las auditorías, del sector público.
