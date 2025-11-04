Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El lehendakari, Imanol Pradales, en el funeral de Estado por las víctimas de la Dana de Valencia. EFE

«La dimisión de Mazón era absolutamente inevitable», dice Pradales

El lehendakari, que acudió a Valencia para asistir al funeral por las víctimas de la Dana, asegura que «lo que ocurrió en el funeral de Estado fue suficientemente explícito»

Ainhoa Muñoz

Ainhoa Muñoz

San Sebastián

Martes, 4 de noviembre 2025, 16:35

Comenta

Imanol Pradales fue uno de los mandatarios que se desplazó el pasado miércoles a Valencia para asistir al funeral de Estado por las 237 víctimas ... de la Dana. Se cumplía un año de la tragedia y el propio lehendakari fue testigo del ambiente tenso y crispado que se vivió durante el acto, cuando familiares de los fallecidos recibieron a Carlos Mazon al grito de «asesino».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

