«La dimisión de Mazón era absolutamente inevitable», dice Pradales
El lehendakari, que acudió a Valencia para asistir al funeral por las víctimas de la Dana, asegura que «lo que ocurrió en el funeral de Estado fue suficientemente explícito»
San Sebastián
Martes, 4 de noviembre 2025, 16:35
Imanol Pradales fue uno de los mandatarios que se desplazó el pasado miércoles a Valencia para asistir al funeral de Estado por las 237 víctimas ... de la Dana. Se cumplía un año de la tragedia y el propio lehendakari fue testigo del ambiente tenso y crispado que se vivió durante el acto, cuando familiares de los fallecidos recibieron a Carlos Mazon al grito de «asesino».
«Yo estuve la semana pasada en el funeral de Estado en Valencia y voy a ser muy conciso», ha manifestado el jefe del Gobierno Vasco, que ha reconocido que tras lo vivido en primera persona en la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia durante el funeral «la decisión de la dimisión era absolutamente inevitable».
«Cada uno es responsable de sus actos y cada uno es responsable de sus decisiones políticas», ha opinado Pradales. Si bien ha considerado que «lo que ocurrió el día pasado con el funeral de Estado fue suficientemente explícito como para que la decisión fuera absolutamente inevitable».
