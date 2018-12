«Sería muy difícil explicar un veto del Senado a los Presupuestos» «Parecía que estábamos vacunados después de 40 años de dictadura y ya vemos con Vox que no es así» A. G. E. Domingo, 23 diciembre 2018, 11:13

-¿Cómo valora la cita del Gobierno en Barcelona?

-Es un paso más dentro de una estrategia de apuesta clara por el diálogo. El Gobierno de Pedro Sánchez se ha implicado de manera notoria, ha habido infinidad de reuniones y hay que ir por ahí. No se puede pedir resultados en dos o tres meses a una situación que está enquistada. El llamamiento es que el diálogo no tiene que ser solo del Gobierno con la Generalitat, sino entre partidos catalanes. El Ejecutivo español ha sido extraordinariamente valiente. Lo que hay que pedir ahora y me atrevo a hacerlo es que se dé la misma lealtad que Sánchez tuvo con el Gobierno del PP a la hora de afrontar un problema de Estado como éste.

-¿Le va a dar tiempo a Sánchez a resolver el asunto de Cataluña o habrá antes elecciones?

-La responsabilidad de la convocatoria electoral es del presidente que es quien tiene muchas más claves y que seguro que tomará la mejor decisión para el conjunto de la ciudadanía.

-¿Se puede gobernar un país sin Presupuestos?

-Siempre es más difícil, pero en este momento tenemos al Gobierno Vasco, a la Diputación de Álava y al Ayuntamiento de Vitoria sin Presupuestos y nadie ha dicho que esto sea el fin del mundo. La aprobación del techo de gasto en el Congreso el pasado jueves es una alegría para todos y debiéramos tratar de que los Presupuestos salieran adelante.

-Pero el Senado tiene el poder de interrumpir ese camino.

-Si el Congreso aprobara un Presupuesto y lo vetase el Senado, sería muy difícil explicar a la ciudadanía que no se quiere que mejore la sanidad, la educación o los servicios sociales... Lo dejo ahí.

-¿Le preocupa la irrupción de Vox en las instituciones?

-Nos debería preocupar a todos. Parecía que estábamos vacunados después de 40 años de dictadura y ya vemos con Vox que no es así. Ese sentimiento en nuestra sociedad existe y eso debería de preocuparnos.

-¿Conoce a Santi Abascal?

-Ha sido siempre una persona muy de derechas, pero para mí fue una sorpresa que diera esa deriva. Una anécdota: Abascal fue ponente de la Ley de Víctimas del Terrorismo y la sacamos adelante con consenso...

-¿La transferencia de Prisiones a Euskadi debería ser prioritaria?

-Está en el Estatuto y hay que cumplirlo, pero comparto que el calendario de traspasos debe comenzar por lo más sencillo y dejar lo más complejo para el final.

-¿Hay mejor sintonía entre Urkullu y Sánchez desde que el PSOE llegó al Gobierno?

-Era buena, lo sigue siendo y tratamos de cuidarla todos. Hasta donde sé, tienen una magnífica relación.

-¿Parece que hablan a menudo?

-Hablan y se whatsappean.