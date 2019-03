Vox dice a los jeltzales que no hablará con ellos Viernes, 29 marzo 2019, 13:25

Vox no quiere hablar con el PNV, pese a que los jeltzales han expresado su disposición a dialogar con ellos, aunque no a pactar. La formación de Santiago Abascal contestó en redes sociales que no tienen «nada que hablar con quienes quieren romper con España. Al menos hasta que pidan perdón por pasarse la vida recogiendo nueces de terroristas».